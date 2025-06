Im hessischen Hanau: Streit um Salat auf Burger eskaliert: Auch Polizei kann nicht schlichten

1 Der Stein des Anstoßes war ein Salatblatt auf einem Burger. (Symbolbild) Foto: Sebastian Willnow/dpa/Sebastian Willnow Ein Streit um Salat auf einem Burger hat die Polizei in Hanau beschäftigt. Ort des Geschehens war ein Schnellrestaurant, wie die Beamten mitteilten. Ein Kunde wählte den Notruf.







Ein Streit um ein Salatblatt auf einem Burger hat die Polizei in Hanau beschäftigt. Ort des Geschehens war ein Schnellrestaurant, wie die Beamten in der hessischen Stadt am Mittwoch mitteilten. Ein Kunde wählte demnach am Dienstagabend den Notruf, nachdem es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit dem Personal über die korrekte Garnierung des von ihm bestellten Burgers gekommen war.