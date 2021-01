Im Herbst Spezial-Ausgabe der Südwest Messe

Viertägige "Südwest Messe spezial" im September

Als Alternative plant die SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH die kleinere, viertägige "Südwest Messe spezial" im September. "Wir können dafür sehr großzügig Hallen und Freigelände nutzen und unsere Erfahrungen in der praktischen Umsetzung von Messe-Hygienekonzepten einbringen", so Stefany Goschmann weiter. Das Themenspektrum der "Südwest Messe spezial" ist weit gefächert und reicht beispielsweise von Bauen, Gestalten und Renovieren über Handwerk, Umwelttechnologien und Mobilität bis hin zu beratenden Institutionen und Unternehmen.

Und die für die zweite ­Aprilhälfte geplante Fachmesse DST Südwest in Villingen-Schwenningen muss aufgrund der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen auf Oktober verschoben werden. "So leid es uns tut und so sehr alle Beteiligten eine baldige DST Südwest als Geschäfts-Plattform mitten im Branchencluster Feinmechanik herbeisehnen: Wir müssen uns noch gedulden", erklärt Messe-Chefin Stefany Goschmann. "Inzwischen diskutiert die Politik einen Lockdown bis Ostern. Auch wenn sich bis dahin die Lage entspannen sollte und die Maßnahmen nach den Osterferien langsam gelockert würden – es bliebe keine Chance auf eine sinnvolle Planung und Durchführung dieser für die Wirtschaft der Region so wichtigen Messe. Und eine Absage kurz vor Eröffnung der Veranstaltung wäre der Worst Case für die Aussteller und uns als Veranstalter", stellt Stefany Goschmann fest.

"Nach heutigem Erkenntnisstand bietet die DST Südwest im Oktober deutlich mehr Aussicht für die ausstellenden Unternehmen und Institutionen auf den dringend benötigten Geschäftserfolg und ein Ankurbeln der Wirt schaft." Die Öffnungszeiten der DST Dreh- und Spantage Südwest auf dem Schwennimger Messegelände von Mittwoch bis Freitag, 20. bis 22. Oktober, sind von 9 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen: www.suedwest-messe-vs.de