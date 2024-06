Public Viewing in Stadionatmosphäre

1 Die Heim-EM soll auch in Hechingen beim Public Viewing zu einem Fußballfest werden. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Ingo Bartussek

Der Countdown läuft: Die Heim-EM beginnt am Freitag, 14. Juni, mit dem Auftaktspiel der deutschen Mannschaft. Im Hechinger Weiherstadion werden dann rund 1500 Fans beim „Baxter Public Viewing“ mitfiebern. Ein Überblick über das Programm.









„Das ist das erste Mal, dass ein Public Viewing in so einem großem Stil im Weiherstadion stattfindet“, freut sich Stefan Ermantraut, Vorstandsmitglied beim ausrichtenden FC 07 Hechingen, auf den Freitag, 14. Juni. Dann werden nämlich rund 1500 Fußballbegeisterte zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM das Weiherstadion in ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer verwandeln.