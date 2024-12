Im „Haus der Musik“: Konzert in Erinnerung an Manfred Läufer bewegt die Haslacher Besucher

Konzert in Erinnerung an Manfred Läufer bewegt die Haslacher Besucher

1 Sängerin Elli Bruch schickte den zu Herzen gehenden Song von Carole King „You’ve got a friend“ ihrem musikalischen Freund Manfred „Goofy“ Läufer in den Himmel. Foto: Wölfle

Mit einem emotionalen Musikabend gedachten Freunde und musikalische Wegbegleiter Manfred Läufer. Der Saxofonist hatte über Jahrzehnte mit verschiedenen Formationen in der Region seine Spuren hinterlassen.









Das gut vierstündige Tribute-Konzert zu Ehren des kürzlich verstorbenen Manfred „Goofy“ Läufer im ausverkauften Haus der Musik ist eine äußerst emotionale Veranstaltung gewesen. Im Rahmen von „HDM Live“ durften sich die Gäste am Samstagabend nicht nur über die Musik der Band „Tom Robin and the Rock’n‘Roll-Shakers“ freuen. Auch zahlreiche Bandkollegen, musikalische Wegbegleiter und ehemalige Schüler schickten ihre Songs zu „Goofy“ in den Musikerhimmel. Anhand Lein wand-Bilder von seinen zahlreichen Auftritten und Unternehmungen durfte der leidenschaftliche Musiker den Abend hindurch unter den Gästen weilen.