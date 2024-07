Im Hallenfreibad: Was beim Open-Air-Kino in Hechingen geboten ist

Was beim Open-Air-Kino in Hechingen geboten ist

1 Das Open-Air-Kino im Hechinger Hallenfreibad ist seit jeher ein Besuchermagnet. Foto: Roland Beck

An zwölf Abenden verwandelt sich das Hechinger Hallenfreibad wieder in ein Open-Air-Kino. Von Freitag, 26. Juli, bis Dienstag, 6. August, gibt es verschiedene Themenabende. Der Vorverkauf zieht laut Kinochef Ralf Merkel kurz vor Beginn zunehmend an.









Das Open-Air-Kino im Hechinger Hallenfreibad zum Start der Sommerferien lockt auch in diesem Jahr wieder mit einem abwechslungsreichen Programm. Direkt zum Auftakt am Freitag, 26. Juli, geht es ab 20 Uhr mit dem Film „ICH – Einfach unverbesserlich 4“ los. In diesem Jahr gibt es bis zum Dienstag, 6. August, insgesamt zwölf Filmabende. Wie in jedem Jahr gibt es zu den Veranstaltungen wieder themenspezifische Besonderheiten. So ist am Freitag Minion Stuart anwesend und steht für Fotos bereit.