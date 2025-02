Im Häs ins Wahllokal?: Bundestagswahl und Fastnacht – was erlaubt ist und was nicht

Viele Orte sind am Wochenende in Narrenhand. Gleichzeitig aber findet die Bundestagswahl statt. Darf man im Häs ins Wahllokal, betrunken wählen und sich gegenseitig dabei filmen? Wir klären auf - am Beispiel von Königsfeld, wo am Sonntag der große Fastnachtsumzug der Rotwald-Deifel stattfindet.

Eine Bundestagswahl mitten in der fünften Jahreszeit – der Wahlsonntag am 23. Februar steht nicht nur politisch unter einem besonderen Stern. Denn eine Woche vor Fastnachtssonntag hat die närrische Zeit bereits Fahrt aufgenommen: Die Terminkalender der Narren sind prall gefüllt – und nicht selten kollidieren diese mit der vorgezogenen Wahl.

Andernorts haben Narrenzünfte ihre Umzüge und Veranstaltungen deshalb abgesagt. Denn: „Der Wahl zum Deutschen Bundestag ist – soweit für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl erforderlich – eine vorrangige Priorität vor allen anderen organisierten, gegebenenfalls bereits genehmigten und/oder geplanten Veranstaltungen zu gewähren“, heißt es in einer Handreichung der Bundeswahlleiterin zum Umgang mit Auswirkungen von Fastnachtsveranstaltungen auf die Wahl. Das kann im Ernstfall auch den Ausfall eines Umzugs bedeuten.

Längst nicht so drastisch sind die Auswirkungen auf den Umzug der Königsfelder Rotwald-Deifel: Im Kurort sollen die Fastnacht und die Bundestagswahl am kommenden Sonntag parallel laufen. Zu beachten gibt es dennoch einiges.

Darf man im Kostüm oder Häs wählen gehen?

Grundsätzlich ja. Wer wählen geht, darf dabei tragen, was er möchte – auch ein Kostüm. Allerdings gibt es Einschränkungen: Der Wahlvorstand kann einschreiten, falls das „Erscheinungsbild die allgemeine Ordnung im Wahllokal gefährdet oder öffentliches Ärgernis erregt“, heißt es in der Handreichung der Bundeswahlleiterin.

Auch bei Masken oder geschminkten Gesichtern ist Vorsicht geboten: Wähler müssen sich im Wahllokal identifizieren – entweder durch ihre Wahlbenachrichtigung oder ein Ausweisdokument. Falls sie durch eine Maske oder starke Schminke nicht zu erkennen sind, kann es sein, dass sie diese entfernen müssen, um wählen zu können.

Dürfen Wahlhelfer verkleidet sein?

Theoretisch schon – die Bundeswahlleiterin rät allerdings davon ab, damit „die unparteiische Wahrnehmung ihres Amtes nicht infrage gestellt wird“. Grundsätzlich dürfen Wahlhelfer keine Zeichen tragen, die auf eine politische Einstellung schließen lassen oder als Wahlpropaganda gewertet werden können, um auszuschließen, dass Wähler beeinflusst werden.

Darf man betrunken wählen gehen?

Ja. Grundsätzlich gibt es keine Regel, nach der man seine Stimme nur nüchtern oder bis zu einem bestimmten Alkoholwert abgeben darf. Allerdings muss man selbst in der Lage sein, zu wählen. Hilfe durch eine andere Person ist nicht erlaubt. Außerdem können stark alkoholisierte Wähler dem Wahllokal verwiesen werden, wenn sie die Ordnung vor Ort stören.

Darf im Wahlraum Fastnachtsstimmung etwa durch Musik, Dekoration oder Bewirtung herrschen?

Davon rät die Bundeswahlleiterin ab. Sowohl das Anbieten von Speisen und Getränken als auch Dekoration könnten im Einzelfall dazu beitragen, dass die Wahl beeinflusst oder deren Ablauf gestört wird. Auch Musik sollte unterbunden werden, heißt es in der Handreichung – das gilt sowohl für Musik, die im Wahlraum abgespielt wird, als auch für laute Musik von draußen, falls diese den Wahlablauf stört oder die Wähler beeinflussen könnte.

Welche speziellen Maßnahmen muss die Gemeinde ergreifen, um Fastnacht und Wahl miteinander vereinbar zu machen?

Wichtig ist, dass der Wahlvorstand am Wahlsonntag in der Zeit der Stimmabgabe – also von 8 bis 18 Uhr – eine mögliche Wahlbeeinflussung in Wort, Ton, Schrift oder Bild unterbindet. Weder in den Wahllokalen noch in deren unmittelbarem Umfeld ist das erlaubt. Die Bundeswahlleiterin sensibilisiert in ihrem Schreiben dafür, dass eine solche mögliche Beeinflussung durch Fastnachtsveranstaltungen ausgeschlossen werden muss.

Der Umzug am kommenden Sonntag in Königsfeld führt nicht direkt am Rathaus vorbei, in dem die beiden betroffenen Wahllokale – nämlich jene für die Bezirke Königsfeld I und Königsfeld II – liegen. Zwischen 10 und 20 Uhr sind jedoch einige Straßen in der Ortsmitte gesperrt. Um den Zugang zu den Wahllokalen dennoch zu gewährleisten wird einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung zufolge eine Umleitung ausgeschildert sein. Zudem ist der Rathausparkplatz an diesem Tag teilweise für Besucher des Wahllokals reserviert. Und wer zu Fuß zum Rathaus kommt, um zu wählen, kann die Umzugsstrecke kostenlos passieren. Das sei „mit dem Veranstalter abgesprochen“, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Darf man die kostümierte Stimmabgabe als Foto oder Video festhalten?

Nein. Speziell in der Wahlkabine darf weder fotografiert noch gefilmt werden – zum Schutz des Wahlgeheimnisses. Und auch im Rest des Wahllokals kann der Wahlvorstand Aufnahmen verbieten.