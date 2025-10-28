Im Gewerbegebiet Schildgasse: Thomas Philipps eröffnet Filiale in Rheinfelden

Nach der Schließung in Schopfheim gibt es im Landkreis Lörrach nun wieder eine Filiale der Kette Thomas Philipps. Sie ist im Gewerbegebiet Schildgasse zu finden.

Mit der Eröffnung des neuen Markts in der Großfeldstraße 15 erweitert Thomas Philipps die Einkaufsmöglichkeiten in Rheinfelden um ein Angebot für Haus, Garten und Alltag. Die Filiale hat nach Angaben des Unternehmens mehr als 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche – inklusive Außenbereich für Pflanzen und Erden. Angeboten würden mehr als 18 000 Artikel, heißt es weiter.

„Passendes Konzept“ Geleitet wird der Markt von Michael Grünhoff. Der studierte Betriebswirt bringt über 25 Jahre Erfahrung als selbstständiger Leiter von Baumärkten mit. Nach vielen Jahren in der Baumarkt-Branche suchte der 56-Jährige eine neue berufliche Herausforderung und fand mit Thomas Philipps das passende Konzept und den richtigen Partner. „Hier kann ich meine Erfahrung einbringen, eigenständig arbeiten, ein unfassbar vielseitiges Sortiment bieten und habe gleichzeitig ein starkes Unternehmen im Rücken“, lässt Grünhoff sich in der Pressemitteilung zitieren.

Für den Schritt nach Rheinfelden ist der gebürtige Nordrhein-Westfale sogar umgezogen. „Wenn Neustart, dann richtig“, sagt er und ergänzt: „Rheinfelden ist wirklich schön. Zudem lebt einer meiner Söhne am Bodensee – es ist großartig, ihm jetzt deutlich näher zu sein.“

Rund zehn Mitarbeiter

Am Standort übernimmt Grünhoff ein rund zehnköpfiges Team, zu dem auch ehemalige Mitarbeiter eines benachbarten Marktes gehören. Perspektivisch will er das Team noch um Auszubildende erweitern.