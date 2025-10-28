Im Gewerbegebiet Schildgasse: Thomas Philipps eröffnet Filiale in Rheinfelden

Nach der Schließung in Schopfheim gibt es im Landkreis Lörrach nun wieder eine Filiale der Kette Thomas Philipps. Sie ist im Gewerbegebiet Schildgasse zu finden.
Mit der Eröffnung des neuen Markts in der Großfeldstraße 15 erweitert Thomas Philipps die Einkaufsmöglichkeiten in Rheinfelden um ein Angebot für Haus, Garten und Alltag. Die Filiale hat nach Angaben des Unternehmens mehr als 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche – inklusive Außenbereich für Pflanzen und Erden. Angeboten würden mehr als 18 000 Artikel, heißt es weiter.