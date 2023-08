Die Kern & Sohn GmbH mit Hauptsitz in Balingen-Frommern plant einen zweiten Standort mit bis zu 400 Arbeitsplätzen auf einem vier Hektar großen Grundstück im Gewerbegebiet Nord in Bisingen. Spatenstich soll im Jahr 2025 sein.

Das Unternehmen Kern Sohn mit Hauptsitz in Frommern bei Balingen erweitert in Bisingen – und das nicht zu knapp. Der Neubau wird ein Megaprojekt, vom „nächsten Schritt in der Unternehmensgeschichte“ ist die Rede. Wir fassen das Thema mit Fragen und Antworten zusammen:

Was genau wird am neuen Standort in Bisingen gemacht?

Der neue Standort des Herstellers von Waagen und Messgeräten ist für eine Betriebsgröße von bis zu 400 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgelegt, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Im Endausbau soll er alle betriebsrelevanten Abteilungen und Bereiche umfassen, darunter: Produktion, Forschung und Entwicklung, Softwareentwicklung, Logistik mit automatischem Hochregallager sowie ein Mess- und Prüflabor.

Wie lange dauert es zur Fertigstellung?

Nach zwei Jahren Bauzeit soll 2027 der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein, sodass der Betrieb dort starten kann. Ein weiterer Ausbau ist dann bis 2032 und 2037 geplant, heißt es weiter.

Warum fiel die Wahl des Standorts auf Bisingen?

Auf der Suche nach einem zweiten Standort hatte Kern & Sohn auch das Gelände des Interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks Graf Stauffenberg (IGGS) in Sigmaringen in Erwägung gezogen. In der Folge entstand jedoch Kontakt zu Gemeinden in engerer räumlicher Nähe zu Balingen, aus welchem das Angebot aus Bisingen hervorging. Da der Betrieb von zwei Standorten einen Personalaustausch erfordere, habe man sich laut Geschäftsführer Albert Sauter für das nahe gelegene Bisingen entschieden.

Was produziert das Unternehmen Kern Sohn?

Das Unternehmen geht zurück auf den Firmengründer Gottlieb Kern, der 1844 in Onstmettingen die genauesten Waagen nach damaligen Maßstäben entwickelte. Heute ist das Unternehmen in Frommern bei Balingen angesiedelt und bietet ein breites Sortiment an Waagen und Prüfgewichten, Mikroskopen und Messgeräten, etwa für die Kraft- oder Schallpegelmessung an, aber auch Software und Prüfdienstleistungen.

Warum wird ein zweiter Standort nötig?

Seit 2020 konnte Kern & Sohn seinen Jahresumsatz um rund 30 Prozent steigern. Bis 2030 hat sich die inhabergeführte Firma ein ambitioniertes strategisches Umsatzziel gesetzt. Ohne einen zweiten Standort wäre das nicht möglich. Albert Sauter: „Wir freuen uns auf den nächsten Schritt in der Unternehmensgeschichte und auf eine erfolgreiche Zukunft in Bisingen mit dessen Bevölkerung.“

Warum erweitert Kern Sohn nicht in Frommern?

Nötig werde der neue Standort, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist und sein Wachstum weiter fortsetzen will. In Frommern habe es bereits die maximale Ausbaustufe erreicht, inklusive eines 2014 errichteten Hochregallagers.

Wie fallen die ersten Reaktionen aus?

Der Gemeinderat Bisingen begrüßt einhellig die Ansiedlung des Familienunternehmens in der geplanten Osterweiterung des Gewerbegebietes Bisingen-Nord. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz des Gemeinderats zu unserem Vorhaben“, sagte Geschäftsführer Albert Sauter, „Insbesondere bedanken wir uns für die unkomplizierte und proaktive Unterstützung der Gemeindeverwaltung Bisingen mit Bürgermeister Roman Waizenegger an der Spitze.“

Waagen, Mikroskope, Messgeräte

Das Unternehmen

Kern & Sohn feiert kommendes Jahr sein 180. Firmenbestehen. Die Marke Kern mit Sitz in Balingen steht für hohe Präzision und Zuverlässigkeit sowie ein breites Sortiment an Waagen, Mikroskopen und Messgeräten.

Die Anfänge

Firmengründer Gottlieb Kern entwickelte 1844 in Baden-Württemberg die genauesten Waagen nach damaligen Maßstäben. In der jüngeren Firmengeschichte kamen zum Produktportfolio Messgeräte wie Refraktometer sowie langlebige und ergonomische Mikroskope hinzu. Zusammen mit Prüfgewichten, Prüfdienstleistungen und Software komplettieren sie das Portfolio.