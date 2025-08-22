Im Gewerbegebiet Langenwinkel: Auffälliger Neubau ist auf der Zielgeraden

„Green Places“ errichtet im Gewerbegebiet Langenwinkel ein Gebäude in massiver Holzmodulbauweise, in das 36 kreative Unternehmen einziehen können.
Die 2017 im Schweizer Lausanne gegründete Projektentwicklungs- und Asset-Management-Gesellschaft „Green Places“ („Grüne Orte“) will kreativen Unternehmen, die wachsen wollen, in grünen Gewerbeparks Räume für Expansion bieten. Das können Handwerker sein, Filialisten, Vertreter der Hochtechnologie, aber auch Produktionsbetriebe, wie Sven Koch (Direktor Marketing & Entwicklung) den insgesamt 17 Teilnehmern der Führung näher brachte. Im Schnitt seien die Unternehmer, die sich für ein von „Green Places“ angebotenes Modul interessierten, zwischen 35 und 45 Jahren alt. Am neuen Standort Langenwinkel entstehen 36 Gewerbemodule. Darüber informierte sich die Lahrer SPD im Rahmen ihrer diesjährigen Sommertour.