Im Gewerbegebiet Langenwinkel: Auffälliger Neubau ist auf der Zielgeraden

Die 2017 im Schweizer Lausanne gegründete Projektentwicklungs- und Asset-Management-Gesellschaft „Green Places“ („Grüne Orte“) will kreativen Unternehmen, die wachsen wollen, in grünen Gewerbeparks Räume für Expansion bieten. Das können Handwerker sein, Filialisten, Vertreter der Hochtechnologie, aber auch Produktionsbetriebe, wie Sven Koch (Direktor Marketing & Entwicklung) den insgesamt 17 Teilnehmern der Führung näher brachte. Im Schnitt seien die Unternehmer, die sich für ein von „Green Places“ angebotenes Modul interessierten, zwischen 35 und 45 Jahren alt. Am neuen Standort Langenwinkel entstehen 36 Gewerbemodule. Darüber informierte sich die Lahrer SPD im Rahmen ihrer diesjährigen Sommertour.

171 Quadratmeter, verteilt auf drei Stockwerke, sind die angebotenen Module groß, die „Green Places“ zur Miete oder zum Kauf anbietet. Das Erdgeschoss eignet sich etwa als Empfangs- und erste Schaufläche. Lager- und Technik-, aber auch Präsentationsflächen könnten im ersten Obergeschoss genutzt werden. Die Fläche im zweiten Obergeschoss bietet dann etwa Platz für Büros oder Sozialflächen.

Alle Gewerbemodule werden per Wärmepumpe beheizt oder gekühlt, jede Einheit mit einem eigenen Parkplatz ausgestattet. Wie Projektleiter Tim Scholl auf Anfrage ausführte, sei der Gebäudekomplex als „modernes Fachwerk“ in Holzständer-Bauweise zu betrachten. Nachhaltige Materialien kommen zum Einsatz, wobei das verwendete Holz größtenteils aus nordischen Ländern stammte.

Bis Jahresende sollen die Räume bezugsfertig sein

„Baulich befinden wir uns auf der Zielgeraden. Es fehlen noch ein paar Details, wie etwa die Zufahrt zum Gehweg. Bis Jahresende wollen wir fertig sein“, erläuterte Scholl. Strukturell könne man sich den Bau wie „den Modellbausatz für Kinder, hier allerdings für große Kinder, vorstellen“, scherzte er. Kostenpunkt für die Investition am Standort Lahr: knapp unter zehn Millionen Euro. „Wir verdienen Geld, wenn die Stadt Lahr Geld verdient“, sagten die Verantwortlichen zur Bedeutung des Standorts.

Zu den Gründen, warum „Green Places“, die bisher an rund 15 Standorten in der Schweiz und Deutschland vertreten sind, auch nach Lahr kamen, sagte Koch: „Baden-Württemberg passte von seiner Mentalität her, die Industriestruktur ist kleinteilig. In Lahr stellte sich schnell heraus, dass die Zielgruppe urban und handwerklich geprägt ist, Bestandshandwerker geschützt werden sollten. Das passte zu unseren Wachstumsplänen.“ Das sprach auch Ortsvorsteherin Annerose Deusch an, die das Projekt schnell befürwortete. „Wir wollten hier Handwerker-Grundstücke schaffen, was nicht so gut klappte. Mit „Green Places“ erhoffen wir uns dafür frischen Wind.“

Für rund die Hälfte der Module haben sich bereits Unternehmen interessiert, darunter Dienstleister, Vertreter aus Logistik, Innenausbau, Wohnmobil-Bau, ein Online-Shop und ein Produktionsbetrieb. Erste Mietverträge sollen Mitte September unterschrieben werden, „aktuell sieht es recht gut aus“, merkte Johannes Kauert (Manager Marketing & Verkauf) an.

Ein breites Spektrum an möglichen Interessenten sei geboten. Wenn diese Unternehmen dann untereinander Schnittmengen fänden, wäre das zusätzlich wünschenswert. Wichtig sei den Verantwortlichen, wie im Mehrfamilienhaus eine Mischung an Unternehmen zu finden, die zusammenpassen. „Da versteht es sich, dass eine Kfz-Werkstatt nicht neben ein Yoga-Studio gerückt wird. Wir wollen, dass sich alle Unternehmen wohlfühlen und die besten Bedingungen erhalten“, so Kauert.

Unternehmen sieht sich nach neuen Standorten um

„Green Places“ selbst will ebenfalls weiter wachsen, „in kontrolliertem Tempo“, wie Sven Koch im Ausblick erklärte. Erst einmal auf 20 Standorte, binnen der kommenden zwei Jahre dann mit 15 weiteren Projekten in Baden-Württemberg. Dabei sollen, wie Koch ergänzte, vor allem zweigeschossige Gebäude entstehen, auch aus pragmatischen Gründen.

„Es kommt darauf an, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, substanziell gut zu arbeiten“, schränkte Koch ein. Die Zukunftsvision zielt darauf ab, im besten Fall binnen eines Umkreises von je 40 Kilometern einen grünen Gewerbepark entstehen zu lassen.

Roland Hirsch, Vorsitzender der Lahrer SPD-Gemeinderatsfraktion, sagte angesichts der vorgestellten Konzeption: „Das Thema Start-Up-Center ist derzeit in aller Munde. Hier gibt es aber bereits etwas in dieser Art.“ Weitere Investitionen zu Unternehmen und Projekten sind auch im Internet unter www.greenplaces.de verfügbar.