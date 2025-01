Im Gespräch mit der Bundesinnenministerin: Nancy Faeser hört Sorgen der Lahrer Vereine

1 Frank Müller vom SC Lahr (von links) überreichte Nancy Faeser ein Trikot des Vereins. Die Bundesinnenministerin war auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner in die Sportgaststätte Klostermatte gekommen. Foto: Baublies

Die Bundesinnenministerin war am Montag für eine Gesprächsrunde über das Ehrenamt in Lahr zu Gast. Engagierte Lahrer forderten, dass ihnen die Politik das Leben weniger schwer machen soll.









Gut 60 Besucher wollten sich den Besuch der Innenministerin in der Sportgaststätte „Klostermatte“ nicht entgehen lassen. Rein kam nur, wer sich angemeldet hatte und am Eingang das Sicherheitspersonal des BKA einen Blick in seine Taschen werfen ließ. Um 12.42 Uhr (und damit wenige Minuten später als geplant) fuhr der Tross von Nancy Faeser dann vor.