Im Gespräch mit CDU-Kandidat: Ebhausen fordert praxisnahe Lösungen

CDU-Landtagskandidat Carl Christian Hirsch im Gespräch mit Bürgermeister Volker Schuler: Dabei es ging um Nachhaltigkeit, Entwicklung und Lebensqualität.
Der CDU-Landtagskandidat Carl Christian Hirsch besuchte Bürgermeister Volker Schuler in Ebhausen, um sich über die aktuellen Themen und Herausforderungen der Gemeinde zu informieren. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen das vermeintliche Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Weiterentwicklung der Gemeinde, der kommunale Klimaschutz, die Digitalisierung sowie kommunale Infrastrukturprojekte.