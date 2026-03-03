Im Gespräch in Weil am Rhein: Textile Kunst von Frauen hat Tradition

Im 19. Jahrhundert ist Sticken eine Art Beschäftigungstherapie. In der Fürsorgeposition im Haushalt ist es Arbeit gewesen, die weggelegt werden konnte.
Die Künstlerinnen Hannah Kindler und Katarina Strasser, Mitglieder des Kollektivs M.A.R.S. – Maternal Artistic Research Studio – und Organisatorinnen des Workshops „Geschichten spinnen, Fäden sticken, Bande knüpfen“, beantworten anlässlich des Weltfrauentags im Interview Fragen über Solidarität, Textil als weibliche Kunstform und über die Verbindung von Kunst und Leben bei Frauen.