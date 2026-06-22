Im Gespräch: Das reizt die Lahrer Abgeordnete Marion Gentges am neuen Ministeramt

Marion Gentges ist seit Mai in einem neuen Ministerium tätig. Mit unserer Redaktion sprach sie über ihren überraschenden Wechsel, ihre Ziele und kommunale Finanzen.

Marion Gentges geht in ihre dritte Amtszeit als Landtagsabgeordnete, ihre zweite als Ministerin. Dabei ist die 54-Jährige nun unter Cem Özdemir jedoch nicht mehr für Justiz und Migration, sondern für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat verantwortlich. Das Ressort umfasst mehr als 500 Mitarbeiter. Mit unserer Redaktion spricht die Welschensteinacherin über ihren Wechsel und die Aufgaben, denen sie sich nun im neuen Ressort annehmen wird.

Frau Gentges, Sie sind nun mehr als einen Monat Ministerin für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat. Wie haben Sie sich inzwischen eingelebt?

Ich muss mich in einige Bereiche neu einarbeiten und je tiefer ich reinschaue, desto spannender wird es. Die Themen sind hochrelevant und ich glaube, dass ich Gutes werde bewirken können.

Trauern Sie ihrem alten Amt nach?

Nein. Ich war von Herzen gerne Justizministerin und habe auch die Migrationsthemen mit großer Leidenschaft bearbeitet. Ich bin auch mit einem weinenden Auge gegangen, weil ich mich sehr wohlgefühlt habe. Aber ich bin vom ersten Tag an im neuen Amt offen aufgenommen und breit unterstützt worden.

Für Außenstehende ist es durchaus schwer nachzuvollziehen, warum eine engagierte Justizministerin, die als Juristin auch für das Amt perfekt qualifiziert war, das Ressort wechseln muss...

Als Minister muss man nicht der beste Fachmann sein. Ich war auch als Justizministerin nicht der Jurist mit dem besten Examen. Als Minister muss man zunächst einmal Probleme im Ressortbereich erkennen, Lösungsvorschläge bewerten und nach Außen die Themen vertreten. Dass fachliche Vorerfahrungen keine ganz so große Rolle spielen, ist dem System ein Stück weit immanent und durchaus nicht ungewöhnlich.

Wie ist der Wechsel innerhalb der CDU abgelaufen?

Unser Verhandlungsführer Manuel Hagel führte Gespräche über die Besetzung der Posten. Die Aufgabe – den Ausgleich fachliche Erfordernisse und Interessen – ist keine einfache und kann man im Grunde nur mit der Erschaffung der eierlegenden Wollmilchsau gleichsetzen. In meinem Fall gab es früh Gespräche darüber, dass ich wieder in der Regierung eine aktive Rolle einnehmen soll. Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in diesem Ressort, das man jetzt neu so genannt hat, eine Aufgabe zu übernehmen.

Lassen Sie uns zurückblicken: Sie waren fünf Jahre Justizministerin. Was haben Sie erreicht, was hätte besser laufen können?

Es war mir wichtig, einen Beitrag zu leisten, dass der Rechtsstaat funktioniert und auch die Menschen davon zu überzeugen. Dabei ist es gelungen, das notwendige Personal bereitzustellen, was nicht banal ist. Dazu ist die Justiz des Landes in technischer Hinsicht bundesweiter Spitzenreiter.

Im Bereich Migration – hier wurde spätestens mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine klar, dass das das Thema mit Priorität auf der Tagesordnung steht – ist es gemeinsam mit dem Kommunen gelungen, den Herausforderungen gerecht zu werden. Und zwar sehr viel besser als 2015/16, was mich sehr zufrieden stellt.

Foto: Axel Dach

Jetzt erwarten Sie natürlich ganz andere Themen. Was reizt Sie an Ihrer neuen Aufgabe?

Es ist tatsächlich ein extrem breites Aufgabenfeld. Der Titel „Ländlicher Raum, Landwirtschaft und Heimat“ macht das schon deutlich. Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass sich viele Zukunftsfragen sozialer und ökonomischer Art im ländlichen Raum entscheiden. Soziale Zusammenhalt, Vereinsbindung, Kirchenbindung sind hier stärker als in Ballungszentren. Da kann der ländliche Raum die Richtung vorgeben – auch ökonomisch mit unseren Hidden Champions.

Es geht oft um die Frage des Ausgleichs. Manche Ideen werden in Ballungszentren geboren, die kann aber nur das Land umsetzen. Etwa im Energie- und Klimabereich. Ich habe in Stuttgart noch kein Windrad gesehen. Ein Grundeigentümer kann davon profitieren, es gibt aber auch andere, die sich Erholung wünschen und sagen, dass Energieerzeugung dabei stört. Es wird ganz viel um Interessensausgleich gehen. Es wird einen Anwalt brauchen für die Ländlichen Räume.

Wieso hat Manuel Hagel Sie für diese Rolle vorgeschlagen?

Es hat viel damit zu tun, die ländlichen Räume innerhalb des Landes zu vertreten und bei Verhandlungen, die auf nationaler und europäischer Ebene laufen. Er hat gesagt, zum einen kann ich gut kommunizieren und zum anderen kennt er wenige Menschen, sie so emotional an unserem Land hängen, wie ich das auch nach außen erkennbar tue.

Warum sind die ländlichen Räume so wichtig für die Entwicklung des Landes?

Unter anderem brauchen wir sie für die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Das haben wir lange nicht so in den Mittelpunkt gestellt, wird aber an Bedeutung gewinnen. Wir schaffen in Baden-Württemberg nur mit Äpfeln und Getreide eine Selbstversorgung. Im Grunde brauchen wir die ganze Welt, um uns zu versorgen. In Krisen bedeutet das schnell, dass das Produkt teurer wird. Und das macht was mit der Gesellschaft und den Menschen, wenn sie sich alltägliche Produkte nicht mehr leisten können.

Wie wollen Sie die Landwirte und die lokale Produktion stärken?

Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Meisterprämie, die es im Handwerk gibt, auch den grünen Berufen wie Landwirte, Forstwirte oder Gärtner zukommen zu lassen. Das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Besonderen Fokus wollen wir auch auf den Weinbau legen. Der steckt in einer existenziellen Krise. Die Vollkosten für die Bewirtschaftung eines Hektars Rebfläche liegt bei durchschnittlich 15.000 Euro.

Der Erlös für die Trauben liegt teilweise nur zwischen 1000 und 5000 Euro. Man muss nicht höhere Mathematik studiert haben, um zu erkennen, dass das schief geht. Hinzu kommt noch das Absatzproblem. Nur 40 Prozent des Weins, der in Deutschland getrunken wird, stammt aus Deutschland. Was kann man machen? Es braucht unter anderem eine besondere Steillagenförderung, mehr Marketing und die Förderung von Rotationsbrachen, die Baden-Württemberg als erstes Land einführt. Wir haben wunderbaren Wein

Themenwechsel: Die Kommunen machen bei einem Aktionstag am Dienstag auf die dramatische Finanzsituation aufmerksam. Immer wieder hört man den Vorwurf, es kommt zu wenig Unterstützung aus Stuttgart. Wie wahr ist das?

Die Lage der Kommunen ist schwierig, man darf aber nicht nur auf die Finanzströme schauen. Man muss schauen: Welche Aufgaben müssen die Kommunen erfüllen – einige müssen sie sicher nicht erfüllen – und wie finanzieren wir das? Viele Aufgaben kann man konsequenter durch Digitalisierung erledigen, was Kosten spart und Spielräume eröffnet.

Können Sie in Ihrer neuen Rolle nun mehr die Sicht der Kommunen vertreten?

Natürlich habe ich eine viel engere Anbindung. Viele Projekte werden über Fördermittel – wie ELR – aus meinem Ministerium möglich gemacht. Ich freue mich auf die Verzahnung, gerade im Migrationsbereich habe ich die Kooperation sehr geschätzt.

Wie beurteilen Sie die ersten Wochen der neuen Regierung? Es gab ja durchaus Ärger über das Rehaugen-Video, das die Grünen verbreitet haben...

Natürlich darf man am Wahlabend erst einmal enttäuscht sein. Jetzt haben sich aber insbesondere Cem Özdemir und Manuel Hagel zusammengefunden und Vertrauen aufgebaut. Ich bin mit dem Koalitionsvertrag sehr zufrieden. Wir werden unserem Auftrag gerecht werden.

Sommertour geplant

Ministerin Marion Gentges wird im Sommer drei Wochen lang eine Tour durch das Land machen und viele Stellen und die entsprechenden Einrichtungen besuchen. Anschließend, verrät sie, wird sie in den Urlaub gehen. Das Ziel stehe allerdings noch nicht fest. Prinzipiell fahre sie lieber in die Berge als ans Meer.