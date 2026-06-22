Im Gespräch: Das reizt die Lahrer Abgeordnete Marion Gentges am neuen Ministeramt

Marion Gentges ist seit Mai in einem neuen Ministerium tätig. Mit unserer Redaktion sprach sie über ihren überraschenden Wechsel, ihre Ziele und kommunale Finanzen.
Marion Gentges geht in ihre dritte Amtszeit als Landtagsabgeordnete, ihre zweite als Ministerin. Dabei ist die 54-Jährige nun unter Cem Özdemir jedoch nicht mehr für Justiz und Migration, sondern für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat verantwortlich. Das Ressort umfasst mehr als 500 Mitarbeiter. Mit unserer Redaktion spricht die Welschensteinacherin über ihren Wechsel und die Aufgaben, denen sie sich nun im neuen Ressort annehmen wird.