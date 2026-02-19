Im Georg-Schreiber-Haus: Das Friesenheimer Café Mittendrin lockte so viele Besucher an wie noch nie

Der monatliche Treffpunkt im Georg-Schreiber-Haus in Friesenheim lockte im Februar 42 Besucher an – ein neuer Rekord. Das Orga-Team hatte sehr viel zu tun.
Das Café Mittendrin erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit. Die Frühstücksgäste genießen es, sich dort gemeinsam zu verabreden oder kommen alleine, um sich dennoch mit den anderen Gästen zu unterhalten. Allein und Inkognito bleibt niemand, man kennt sich. Mittlerweile kommen die Gäste aus allen Ortsteilen und das jeweilige Küchenteam muss, wie sie selbst gern bestätigen, „die Hosen wackeln lassen.“