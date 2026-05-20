Im Gemeinderat vorgestellt: So soll der Schulhof an Hausachs Schulen zukünftig aussehen

Hausachs Gemeinderat befasste sich mit der perspektivischen Sanierung des Hofbereichs rund um die Schulen der Stadt.
Nach der jahrelangen Sanierung der Graf-Heinrich-Schule (GHS) soll auch der Schulhof rund um GHS, das Robert-Gerwig-Gymnasium, die Kaufmännischen Schulen und das Herrenhaus schöner werden. Wie das aussehen könnte, hat Planer Pit Müller am Montag dem Gemeinderat vorgestellt. Er betonte: „Wir sind gerade erst bei zwölf Prozent Planungsleistungen, also kommen noch 88 Prozent dazu. Das sind alles nur Vorschläge, am Ende muss der Gemeinderat priorisieren.“ Der Anlass der Schulhofplanung war der Neubau der GHS. „Deswegen hat man sich um die Umgestaltung Gedanken gemacht“, erklärte Müller.