So sieht der Haushalt für Fischerbach 2025 aus

1 Der Fischerbacher Gemeinderat legte in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für 2025 fest. Foto: Bildstein

Die Haushaltsplanung 2025 zeigt: Die Gemeinde steht vor finanziellen Herausforderungen. Projekte wie die Rathaussanierung und der Breitbandausbau belasten die Gemeindekasse – stehen aber dennoch auf der Agenda.









In der Gemeinderatssitzung in Fischerbach wurde am Mittwoch im Schulungsraum der Feuerwehr die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2025 beschlossen. Bereits im Dezember ist darüber beraten worden, es erfolgten keine Änderungen, gab Kämmerin Heike Schmider bekannt.