1 Ein Kind hat seine Stofftiere im Gepäck Foto: © Lydia Geissler - stock.adobe.com

Der AK Asyl Ostelsheim stellt seine Arbeit und die aktuellen Geflüchtetenzahlen im Gemeinderat vor. Der Verein sucht Mitglieder – und Wohnraum für eine kurdische Familie.









Link kopiert



2015 gründete sich in Ostelsheim der AK Asyl - damals noch als Bürgerinitiative. 2018 wandelte sich die Gruppe in einen Verein um. Seit vier Jahren ist Pfarrerin Heike Ehmer-Stolch dessen Vorsitzende. Der AK Asyl hat aktuell 19 Mitglieder. Ehmer-Stolch stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Arbeit des Vereins vor.