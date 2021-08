2 Beim Benefiz-Open-Air wieder möglich: gemeinsam Tanzen zu rockigen Klängen. Foto: Breisinger

Reichlich Zuspruch fand am vergangenen Wochenende das Benefiz-Open-Air im Geislinger Gewerbegebiet "Weiherle" zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Musik und Spaß standen im Vordergrund.

Geislingen - Die Organisatoren, Janina Duttine, Roman Preis und Michel Denninger von RMJ Veranstaltungen, betonten, dass der Erlös vollständig und auf direktem Wege den Betroffenen zugute kommt.

Für RMJ war es eine Premiere, denn die Geislinger Eventagentur wurde erst im Februar gegründet. Die Vorbereitungszeit war knapp bemessen, erschwerend kam hinzu, dass sich gefühlt fast täglich die Regeln änderten, sagten die Organisatoren. Zuletzt war es möglich, dass mehr Gäste als ursprünglich geplant kommen konnten und seit langem wieder einmal Tanzen erlaubt war.

Tanzfläche war gut bevölkert

Diese Möglichkeit ließen sich die vielen Besucher nicht nehmen, und so war die vor der Bühne großflächig abgesteckte Tanzfläche beim Auftritt der ersten Band, dem "Mühle-Express", immer wieder sehr gut bevölkert. Mitunter musikalisch unterstützt von langjährigen Freunden, brillierten Sängerin Viola Butz, Gitarrist Michael "Mikel" Händel, Bassist Thomas Butz sowie der musikalische Alleskönner Uwe "Spani" Spanier bei ihrer Performance. Den Organisatoren widmete die Band das Lied "Simply the Best".

"Hut ab vor den Veranstaltern, in dieser kurzen Zeit kann man es nicht besser machen", hielt Michael Händel fest. "Wir mussten nicht lange überlegen und sagten kurzfristig zu. Wir wollten mithelfen, die Einnahmen zu steigern", hieß es aus den Reihen der Band. "Viele Veranstalter sind noch skeptisch, aber so langsam kommt wieder Bewegung rein", hielt Händel mit Blick auf Corona fest, für den es gemeinsam mit anderen Mitgliedern am nächsten Tag zum nächsten Auftritt nach Oberstaufen zum Frühschoppen in die Enzianhütte ging. Nach einer kurzen Pause legtet DJ Maimo auf, der beim Publikum mit seinem Sound ebenfalls gut ankam.

"We love 90s"

Am ersten Tag waren die äußeren Bedingungen nahezu optimal, für Sonntag war die Wettervorhersage nicht so verheißungsvoll, doch die Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht, so dass dem Auftritt von "We love 90s", den Soundakrobaten aus Augsburg, nichts im Wege stand. Die Band nahm die Besucher mit zurück in die Neunziger Jahre. "Die Soundakrobaten haben unseren Aufruf im Internet gesehen und haben sich dann bei uns gemeldet", erklärt Michel Denninger, wie dieser Auftritt zustande kam. Für die jüngeren Gäste war Spaß in der Hüpfburg und beim Kinderschminken angesagt.

"Unser Personal bestand fast durchweg aus Freunden und Verwandten. Organisatorisch gesehen ging alles relativ gut – wenn auch auf die letzte Minute hin", bilanzierte Denninger. "Diese Veranstaltung hat Lust auf mehr gemacht", meinte Janina Duttine. Weitere Veranstaltungen, vor allem in Balingen und Geislingen, seien bereits in Planung.