Im Gasthaus „Alte Brauerei“: Seit 100 Jahren wird in Ettenheim Schmieheimer Bier gezapft

Aus den Zapfhähnen des Gasthauses „Alte Brauerei“ läuft seit einem Jahrhundert der Gerstensaft der Schmieheimer Schlossbrauerei. Dieses Jubiläum wird nun gefeiert.
Das Gasthaus „Die Alte Brauerei“ in Ettenheim und die Schlossbrauerei Stöckle in Schmieheim feiert am Montag, 15. Juni, ein seltenes Jubiläum: Seit 100 Jahren wird das Haus mit Bier aus der Schlossbrauerei in beliefert. Gemeinsam mit dem neuen Pächter Sultan Singh lädt Brauerei‑Inhaber Jörg Lusch am Wochenende, 20. und 21. Juni, nach dem Jubiläumstag zu einer besonderen Aktion ins Gasthaus ein: 100 Liter Hieronymus‑Bier für jeweils 100 Cent pro Liter. Das berichtet die Brauerei in einer Mitteilung.