Im Frühsommer soll gebadet werden können: Das neue „Rulantica“-Außenbecken nimmt Form an

1 Der Bau des neuen Beckens macht Fortschritte. Foto: Europa-Park

In der Wasserwelt „Rulantica“ wird derzeit an einem neuen Themenbereich gearbeitet. Das dazugehörige Außenbecken soll einer der Besonderheiten werden.









Nicht nur im Europa-Park gibt es in dieser Saison Neuheiten für die Besucher, auch in der Wasserwelt „Rulantica“ stehen Veränderungen an. So wird derzeit an dem neuen, skandinavischen Themenbereich „Nørd Havn“ gearbeitet. Dessen Herzstück soll das Außenbecken „Swømmepøl“ werden. Dieses soll eine integrierte Cocktailbar und zwei 25-Meter-Bahnen umfassen.