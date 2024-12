Im Frühjahr rollen die Bagger: Stadt macht Weg für Klinikneubau in Offenburg frei

Die Stadt Offenburg hat die Baugenehmigung für das Großprojekt Klinikneubau in Offenburg erteilt. „Nach einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen den Bauherren Kreis und Ortenau-Klinikum, den beauftragten Planern und der zuständigen Baurechtsbehörde“, erklärt das Ortenau-Klinikum in einer Mitteilung. Die neuen Strukturen der Kliniklandschaft in der Ortenau nehmen damit weiter Form an. Mit den Bauarbeiten für den Neubau würden Ortenaukreis und Klinikum bald beginnen.

„Mit der Erteilung der Baugenehmigung ist der entscheidende Schritt getan, damit jetzt bald die Bagger rollen und der Klinikneubau in Offenburg in Angriff genommen werden kann“, betont Christian Keller, Vorstandsvorsitzender des Ortenau-Klinikums. „Sechs Jahre nach den Beschlüssen zur Klinikreform sind damit alle fachlichen, rechtlichen und politischen Fragen zu diesem Großprojekt geklärt.

Lesen Sie auch

Die Menschen in Offenburg und der ganzen Ortenau sowie die Beschäftigten des Ortenau-Klinikums können sich darauf freuen, ab 2030 einen modernen, attraktiven Klinikneubau zur Verfügung zu haben, der durch weitere Gesundheitsangebote auf dem Klinikcampus ergänzt werden wird.“ Auch Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens unterstreicht die Bedeutung des Großprojekts: „Der Neubau unseres Klinikums wird die medizinische Versorgung der Menschen in Offenburg und der Region auf ein neues Level heben. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein für ein nachhaltiges und lebenswertes Umfeld.“

Das Ziel: patientenorientierte Gesundheitsversorgung

Der Klinikneubau in Offenburg wird im Rahmen der vom Kreistag 2018 beschlossenen Agenda „Ortenau 2030 – Zukunft Gesundheit“ realisiert. Ziel des Projekts sei es, eine moderne, zeitgemäße, innovative und patientenorientierte Gesundheitsversorgung durch optimierte Prozesse und Strukturen im Gesamtkonzept des Klinikums zu ermöglichen. Der geplante Klinikneubau in Offenburg wird mit rund 720 Betten das größte Bauprojekt innerhalb der Zukunftsplanungen von Kreis und Klinikum. Das zukünftige Klinikareal grenzt nördlich an den Stadtteil Nordweststadt an und liegt zwischen den Ortsteilen Bohlsbach und Bühl. Der künftige Klinikcampus hat eine Größe von rund 20 Hektar und wird weitere gesundheitsrelevante Dienstleistungen wie ein Ärztehaus, eine Pflegeschule, ein Multi-User-Zentrum und Verwaltungsgebäude umfassen. Parallel zur Bearbeitung des Bauantrags durch die Genehmigungsbehörden wird das beauftragte Planungsbüro „Ludes Architekten – Ingenieure GmbH“ aus München die Ausführungsplanung erstellen und die Vergabe vorbereiten. „Wir freuen uns, dass mit der effektiven, konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Kreisverwaltung, Stadtverwaltung und den Planern das Projekt zügig voranschreitet“, betont Keller.

„Baulich können durch den Klinikneubau zum Wohl der Patienten und der Beschäftigten bessere Abläufe hergestellt und bessere Leistungen erbracht werden“, betont das Ortenau-Klinikum in der Mitteilung. Auch energetisch werde das Großprojekt Vorteile bringen.

So habe der Kreistag für den Klinikneubau die Anwendung des höchsten Gebäudeeffizienzstandards „BEG 40“ beschlossen. Der Klinikneubau in Offenburg sowie Nebengebäude auf dem Klinik-Campus werden mit Fernwärme versorgt werden. Durch die Einsparung beim Energieverbrauch und die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes leiste das Ortenau-Klinikum einen Beitrag zum Klimaschutz.

Kosten des Projekts

Die Kosten für den Neubau der Klinik in Offenburg belaufen sich laut Mitteilung des Ortenau-Klinikums auf rund 440 Millionen Euro. Darüber hinaus investiert das Klinikum auf dem Campus in ein sogenanntes „Multi-User-Zentrum“, ein Funktionsgebäude mit Strahlentherapie und Labor sowie ein Verwaltungsgebäude. Das Land hat für die Agenda „Ortenau 2030 – Zukunft Gesundheit“ eine Förderung in Höhe von 60 Prozent zugesagt. In einem ersten Schritt sei bereits die Förderung der Planungskosten in das Landeskrankenhausprogramm aufgenommen worden. Der Ortenaukreis und die Stadtverwaltung Offenburg planen einen Baubeginn im Frühjahr 2025. Im Jahr 2030 wird das neue Ortenau Klinikum Offenburg dann den Betrieb aufnehmen.