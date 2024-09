Im früheren Schuhhaus Kindle: In der Lahrer Stadtmitte ist ein Lebensmittelmarkt geplant

1 In das frühere Schuhhaus Kindle in der Marktstraße 33 soll ein Supermarkt einziehen. Foto: Schabel

Die neue Nutzung des Ex-Kindle-Gebäudes in zentraler Lage in Lahr steht fest: Asia Loodin aus Freiburg will dort einen Supermarkt mit Produkten aus der Region und internationalen Spezialitäten betreiben. Bis zur Eröffnung wird es aber noch einige Wochen dauern.









Auf die Einkaufsstadt Lahr kommt eine gewichtige Veränderung zu: Eine Freiburgerin will im Ex-Schuhhaus Kindle einen Lebensmittelmarkt eröffnen. Damit würde in den prominentesten Leerstand in der Marktstraße neues Leben einkehren – zugleich würde es seit sechs Jahren erstmals wieder Lebensmittel in der Innenstadt zu kaufen geben. Damals hatte Ottilia Brüderle-Müller ihr Geschäft in der Kirchstraße geschlossen. Sie hatte im November 2018 aufgehört, damit war die 1969 begonnene Ära von „Feinkost Brüderle“ zu Ende gegangen.