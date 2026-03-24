Im Freiburger Wald: Beschilderung der Mountainbikestrecke wird erneuert
1
Sascha Hotz von der Agentur Bergwerk (links) und Andreas Schäfer vom städtischen Forstamt erneuern die Beschilderung. Foto: Stadt Freiburg

Das Freiburger Forstamt lässt die Beschilderung der städtischen Mountainbike-Strecken erneuern. Das kostet rund 3000 Euro.

Freiburgs Forstamt bringt die Wegweiser für Mountainbike-Strecken im Stadtwald auf den neuesten Stand. Sie folgen weiterhin dem bewährten Zielwege-System, zeigen an jeder Kreuzung alle möglichen Routen, nennen Entfernungen und die Höhendifferenz dorthin. Neben der Orientierung dienen die Schilder auch als Rettungstreffpunkte im Notfall. Zusammen mit der Wanderwegweisung des Schwarzwaldvereins, die demselben Prinzip folgt, findet man sich unterwegs auch ohne Karte oder Handy gut zurecht, teilt die Stadt mit.

 

Seit der letzten Erneuerung der Schilder sind schon zehn Jahre vergangen. Die erste Beschilderung, damals noch mit liebevoll selbst hergestellten Holztäfelchen, hatte das Forstamt bereits 1996 angebracht. Seit 2004 sind die Mountainbike-Strecken nach Naturpark-Standard beschildert, 2016 erfolgte die erste Erneuerung. Seit es die Wegweiser gibt, erleichtern sie die Besucherlenkung; Konflikte zwischen Mountainbikern und anderen Erholungssuchenden im Wald sind selten geworden.

Streckennetz umfasst rund 166 Kilometer

Freiburgs Mountainbike-Streckennetz umfasst 166 Kilometer, ohne Anschlussstrecken an die Nachbarwegenetze. Ein knappes Sechstel der Strecken (15 Prozent) entfällt auf schmale Wege unter zwei Meter Breite – das ist regional wie überregional ein Rekordwert. Das Wanderwegenetz, das der Schwarzwaldverein beschildert, ist mit 238 Kilometer sogar noch länger.

Die nun anstehende Erneuerung der Wegweiser kostet 3000 Euro und wird von der Stadtkasse bezahlt. Die Kontrolle der Wegweiser und den Ersatz defekter oder fehlender Wegweiser soll etwa drei Wochen dauern.

 