Im Freiburger Wald: Beschilderung der Mountainbikestrecke wird erneuert

1 Sascha Hotz von der Agentur Bergwerk (links) und Andreas Schäfer vom städtischen Forstamt erneuern die Beschilderung. Foto: Stadt Freiburg Das Freiburger Forstamt lässt die Beschilderung der städtischen Mountainbike-Strecken erneuern. Das kostet rund 3000 Euro.







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Freiburgs Forstamt bringt die Wegweiser für Mountainbike-Strecken im Stadtwald auf den neuesten Stand. Sie folgen weiterhin dem bewährten Zielwege-System, zeigen an jeder Kreuzung alle möglichen Routen, nennen Entfernungen und die Höhendifferenz dorthin. Neben der Orientierung dienen die Schilder auch als Rettungstreffpunkte im Notfall. Zusammen mit der Wanderwegweisung des Schwarzwaldvereins, die demselben Prinzip folgt, findet man sich unterwegs auch ohne Karte oder Handy gut zurecht, teilt die Stadt mit.