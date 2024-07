1 Studenten haben sich in Freiburg bei einem nächtlichen besuch ins Freibad verletzt. (Symbolfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Sechs Freiburger Studenten sind in der Nacht ins Strandbad eingebrochen.









Im Dunklen kann so etwas passieren: Ein Gruppe von sechs betrunkenen Studenten im Alter zwischen 20 und 24 Jahren hat bei einem Einbruch ins Strandbad in Freiburg am Donnerstagabend nicht unerhebliche Verletzungen erlitten.