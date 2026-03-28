Im Freiburger Gemeinderat: Umstrittene Verpackungssteuer wird neu diskutiert

1 Die Verpackungssteuer bleibt umstritten. Foto: Patrick Seeger/Stadt Freiburg Der Gemeinderat stellt die zum 1. Januar eingeführte Abgabe in Freiburg im Oktober auf den Prüfstand.







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Die Verpackungssteuer wurde im Freiburger Gemeinderat heiß diskutiert und mit einer knappen Mehrheit im vergangenen Mai beschlossen Seit in Kraft treten zum 1. Januar wird sie in der Stadt viel diskutiert. Auch werden immer wieder Schlupflöcher aufgezeigt oder einzelne Regelungen in Frage gestellt. Nun gab es im Gemeinderat einen Antrag, das Thema erneut zu diskutieren, der mit 28 Ja-Stimmen und 17 Enthaltungen angenommen wurde.