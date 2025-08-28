Im Freibad und am See: Badegäste in Lahr genießen die letzten sonnigen Tage

Mit dem Terrassenbad und dem Waldmattensee in Kippenheimweiler hat Lahr zwei attraktive Freizeitorte für alle Menschen, die gern schwimmen gehen.

Anfang der Woche war der Besuch sowohl im Terrassenbad als auch am Waldmattensee um die Mittagszeit mäßig. Im Bad drehen Dauerschwimmer ihre Runden, auf den Stufen ist viel Platz zum Sonnen. Ein Trio genießt die Wärme der Steine, die deutlich über der Lufttemperatur angesiedelt ist: nur noch 23 Grad im Schatten. Selbst das Wasser ist an diesem Tag mit 25 Grad wärmer.

Die drei Damen loben zuerst die Hygiene auf der Anlage: Duschen, die sanitären Anlagen, die sauberen Becken und Wiegeliesen würden ihnen gefallen. Dass es ziemlich leer im Bad ist, störe sie nicht, das Gegenteil sei der Fall.

Das sehen Katy und Julia Geiger, Mutter und Tochter, ähnlich, die das Nichtschwimmerbecken fast ganz für sich allein haben. Sie seien in Lahr aufgewachsen und würden seit jeher das Terrassenbad einem Baggersee vorziehen. Sie schätzen es unter anderem, dass hier Bademeister nach dem Rechten sehen.

Auf der Liegewiese nennen Tom (zwölf Jahre) und Niklas (13 Jahre) kurz und knapp „die große Rutsche, den Kreisel und den Pilz“, als der Berichterstatter sie nach den Gründen für den Besuch im Terrassenbad fragt. Tom stammt aus Lahr und ist regelmäßig hier, Niklas ist zugezogen, er wird sicher wiederkommen, erzählt er.

Die Gäste schätzen die Sauberkeit im Freibad

Am Planschbecken kommen wir mit einer Mutter aus Lahr ins Gespräch. Sie ist überzeugt, dass dieser Ort für ihre beiden kleinen Kinder, drei und fünf Jahre alt, genau das Richtige ist. Der Baggersee sei erst eine Option, wenn die Kinder größer sind. Der britische Ehemann genießt den Platz im fast leeren Schwimmerbecken und dreht ungestört seine Runden. Ihr Bruder (der Schwager des Briten), als Lahrer auch mit dem Waldmattensee vertraut, widerspricht übrigens: Er hätte für den heutigen Badetag den See in Kippenheimweiler vorgezogen.

Bekannt ist, dass regelmäßig viele Gäste von der anderen Seite des Rheins das Terrassenbad aufsuchen. Beim Besuch unserer Redaktion lobt eine junge Mutter aus Straßburg das Bad. Sie komme regelmäßig mit der noch kleinen Tochter hierher, da hier alles sauber und gepflegt sei.

Vanessa Spinner und ihre Tochter schätzen den Sandstrand am Waldmattensee. Foto: Baublies

Am Waldmattensee ist die Situation am Montagnachmittag, zum Ende des Sommers hin, ähnlich: Es ist sehr viel Platz. Dauergäste in der Nähe des „Karpfenstüble“, eine Clique Frauen, „die immer hier sind“, loben zuerst das „frische und ungechlorte Wasser“, dann die Ruhe und zuletzt den Schatten unter den vielen Bäumen. Uschi Gommel, die zu der Clique gehört, hebt außerdem die Parkmöglichkeiten hervor. „Ich fühle mich hier zu Hause“, sagt Marion Schabing, die im Sommer bei einigermaßen gutem Wetter „jeden Tag hierherkommt“.

Für den See spricht die entspannte Atmosphäre

Am Sandstrand, mit dem eigens für Kinder angelegten flachen Ufer, sind Karlson und Mats mit dem Köcher im Wasser unterwegs, auch wenn es hier mit dem Fischfang nichts wird. Sie sind mit den Müttern Nadja Lieberts und Maike Küppers aus Hamburg hier gerade im Urlaub. Den Tipp Waldmattensee in Kippenheimweiler haben sie von den Freunden bekommen, die sie gerade besuchen. Bei der Frage nach dem Terrassenbad horchen sie auf und lassen sich dessen Lage und die Vorteile beschreiben. Das könnte auch was werden.

Eine klare Ansicht pro Baggersee hat Vanessa Spinner, die mit ihrer Tochter eine Sandburg baut. Sie kommt aus Herbolzheim regelmäßig an den Waldmattensee. Das Terrassenbad interessiert sie dagegen nicht: „Ein Freibad gibt es auch in Herbolzheim und in Ettenheim.“ Nur haben diese Anlagen nach ihrer Ansicht nicht das Flair des Waldmattensees.