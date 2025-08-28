Im Freibad und am See: Badegäste in Lahr genießen die letzten sonnigen Tage

Mit dem Terrassenbad und dem Waldmattensee in Kippenheimweiler hat Lahr zwei attraktive Freizeitorte für alle Menschen, die gern schwimmen gehen.
Anfang der Woche war der Besuch sowohl im Terrassenbad als auch am Waldmattensee um die Mittagszeit mäßig. Im Bad drehen Dauerschwimmer ihre Runden, auf den Stufen ist viel Platz zum Sonnen. Ein Trio genießt die Wärme der Steine, die deutlich über der Lufttemperatur angesiedelt ist: nur noch 23 Grad im Schatten. Selbst das Wasser ist an diesem Tag mit 25 Grad wärmer.