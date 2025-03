1 Der traditionelle Josefsmarkt findet in der Schramberger Straße in Schiltach statt. Foto: Achim Hoffmann

Die Stadt Schiltach lädt zum traditionellen Josefsmarkt in der Schramberger Straße am Mittwoch, 19. März, ein.









Der Josefsmarkt in der Schramberger Straße im Gerber-, Fachwerk- und Flößerstädtchen Schiltach am Zusammenfluss der Schiltach in die Kinzig findet am Mittwoch, 19. März, von 8 bis 17 Uhr statt.