Im Ernstfall Leben retten: Hüsinger üben am Defibrillator
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Auch die Stabile Seitenlage will geübt werden. Lars Mazur achtet auf korrektes Üben. Foto: Vera Winter

Wie funktioniert ein Defibrillator? Der Verein „Miteinander Füreinander Hüsingen“ ging dem nach.

Wie funktioniert eigentlich der Defi bei der Halle? Dieser Frage widmete sich eine Informationsveranstaltung des Vereins „Miteinander Füreinander Hüsingen. Unter fachkundiger Anleitung von Lars und Stefan Mazur vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Mittleres- und & Kleines Wiesental, erhielten die Anwesenden nicht nur einen Einblick in die Funktionsweise eines Defibrillators. Im Mittelpunkt stand vor allem die praktische Anwendung im Rahmen einer Herz-Lungen-Wiederbelebung.

 

An einer speziellen Übungspuppe konnte jeder Teilnehmer eine solche Reanimation mit dem Defibrillator einmal realistisch üben. Die Resonanz war durchweg positiv: Alle 23 Teilnehmenden übten eifrig „Drücken“ und bei der Atemspende. Darüber hinaus wurde gezeigt, wie eine Wiederbelebung auch ohne sofort verfügbaren Defibrillator durchgeführt werden kann.

Der Abend wurde von allen Beteiligten als informativ und gelungen wahrgenommen und bereitete sowohl den Gästen als auch den beiden Schulungsleitern große Freude. Von vielen, die den Kurs nicht besuchen konnten, hört man den Wunsch, einen weiteren Termin zu erhalten.            

 