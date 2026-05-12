Im Ernstfall Leben retten: Hüsinger üben am Defibrillator

1 Auch die Stabile Seitenlage will geübt werden. Lars Mazur achtet auf korrektes Üben. Foto: Vera Winter Wie funktioniert ein Defibrillator? Der Verein „Miteinander Füreinander Hüsingen“ ging dem nach.







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Wie funktioniert eigentlich der Defi bei der Halle? Dieser Frage widmete sich eine Informationsveranstaltung des Vereins „Miteinander Füreinander Hüsingen. Unter fachkundiger Anleitung von Lars und Stefan Mazur vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Mittleres- und & Kleines Wiesental, erhielten die Anwesenden nicht nur einen Einblick in die Funktionsweise eines Defibrillators. Im Mittelpunkt stand vor allem die praktische Anwendung im Rahmen einer Herz-Lungen-Wiederbelebung.