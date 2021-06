1 Der DRK-Ortsverein Donaueschingen ist neuerdings für den Gerätewagen (im Hintergrund) zuständig und geht mit einem zum Teil neu besetzten Vorstandsteam in die kommenden vier Vereinsjahre: Vorsitzender Thomas Gähme (von links), Jürgen Geißler, Julia Berchtenbreiter, Sabine Gähme, Phillip Meyer, Benjamin Heiss, Nick Ahrens sowie Iris Gähme. Auf unserem Bild fehlen Patrick Jamnicar und Günter Joos. Foto: Rademacher Foto: Schwarzwälder Bote

Rotes Kreuz: Erste Mitgliederversammlung seit zwei Jahren / Thomas Gähme bleibt an der Spitze

Thomas Gähme bleibt Vorsitzender der Ortsgruppe des Roten Kreuzes (DRK) Donaueschingen. Das ergab die erste Mitgliederversammlung seit zwei Jahren. Möglich war diese mit Abstand und offen stehenden Toren in der Fahrzeughalle, dazu griff die 3-G-Regel.

Donaueschingen. Mit den Worten "Vielleicht wird es Zeit, einen Nachfolger zu suchen, aber nicht jetzt" hatte Gähme im Vorfeld die Versammlung aufgefordert, sich bis zur nächsten Wahl Gedanken zu machen. Für weitere vier Jahre bestätigt wurden auch die stellvertretende Vorsitzende, Julia Berchtenbreiter, Schriftführerin Sabine Gähme und Günter Joos als Arzt im Hintergrund. Mit Benjamin Heiss konnte ein Nachfolger für Schatzmeister Patrick Leismann gefunden werden. Zu Bereitschaftsleitern wurden Iris Gähme und Patrick Jamnicar gewählt, Beisitzer sind Jürgen Geißler und Nick Ahrens, Phillip Meyer vertritt das Jugendrotkreuz.

Katastrophenschutz

Als Teil der Einsatzeinheit Katastrophenschutz im Schwarzwald-Baar-Kreis hat die Ortgruppe im Mai einen großen Gerätewagen bekommen, den sie jetzt betreut. Hierfür wurden vom Bund zwei C-Führerscheine gestellt. Zum Einsatz kommt der Wagen beispielsweise auch bei einem Unfall mit vielen Verletzten. Er enthält Ausrüstung, um im Ernstfall 25 Patienten in einer Stunde zu versorgen und weiterzuleiten. Der Umbau des Vereinsdomizils an der Allensteinstraße konnte im Juli 2020 abgeschlossen werden. Viele ehrenamtliche Helfer waren fast jedes Wochenende vor Ort und leisteten dabei über 2000 Arbeitsstunden.

Auch für die DRK-Ortsgruppe war 2020 plötzlich alles anders. Bereitschaftsleiterin Iris Gähme drückte es so aus: "Heute kommt mir das normale Jahr 2019 wie ein Traum vor." Aufgabengebiete änderten sich, kamen dazu, fielen weg, Improvisation war gefordert. Nichts war mehr wie früher.

2020 fing ganz normal mit dem Seniorennachmittag an, Ende März gab es dann keine Dienstabende mehr, das Vereinsleben stand plötzlich still. Ohne Veranstaltungen gab es keine Sanitätsdienste mehr. Spontan wurde ein Einkaufsdienst errichtet, um Gefährdete oder Leute in Quarantäne zu versorgen. Hierzu gab es einen Telefondienst, Schüler wurden betreut. Bei den Krankentransporten musste mit Hygienekonzept gearbeitet werden. Der komplette Ablauf der Blutspenden wurde umgestellt auf Terminierung. Am Anfang fielen viele aus, sodass man dann fünf Tage in Folge Spenden annahm. Am Krankenhaus wurde ein Zelt, im Krankenhaus eine Schleuse aufgebaut, das Impfzentrum wurde unterstützt und vieles mehr.

Corona-Tests

Derzeit werden zusammen mit dem Kreisverband – mit Unterstützung der Stadt – täglich 1500 Tests durchgeführt, am Wochenende 2000. Es ist eine sehr arbeitsintensive Zeit, bei der alle mitziehen. "Corona hat uns nicht schwächer gemacht. Wir sind sehr zusammengewachsen an diesen neuen Aufgaben", fasste die Co-Vorsitzende, Julia Berchtenbreiter, zusammen. "Aber eigentlich sind wir dafür gedacht, spontan in Katastrophen zu helfen."

Und auch Vorsitzender Thomas Gähme zog eine positive Bilanz. Solche Herausforderungen seien auch eine Chance. So sei man bei den Blutspenden viel effizienter geworden. Auch die Zusammenarbeit den Ortsgruppen untereinander sei seit der gescheiterten Fusion mit Villingen wesentlich intensiver geworden. Der Ortsverein selbst sei eine tolle Truppe. Und man habe auch auf viele ehrenamtliche Helfer zählen können, die nicht im Verein sind. Derzeit baut die Ortsgruppe eine Verpflegungsgruppe auf, die eigenes Personal versorgen, aber auch bei Blutspenden oder Festen eingesetzt werden soll. Hierzu wurde ein Anhänger besorgt, der eine komplette Küche enthält und noch weiter bestückt werden soll.

Die Ortsgruppe des Roten Kreuzes Donaueschingen wurde im Jahr 1866 gegründet und zählt momentan 54 aktive Helfer, 28 Kinder und Jugendliche im Jugendrotkreuz, ferner erhält man die Unterstützung von 1400 passiven Mitgliedern. Bei ihren Einsätzen wird die Ortsgruppe von unzähligen Helfern unterstützt.

"Der Trend zu helfen ist gestiegen, aber immer weniger sind bereit, fest in einen Verein zu gehen", kommentierte Thomas Gähme. Aber gerade auf diese Leute sei man angewiesen. "Wir sind sehr breit gefächert. Wir können jedem, der sich ehrenamtlich einbringen möchte, ein Betätigungsfeld bieten, in jeder Intensität. Dabei braucht man sich nicht an den Verein binden und ist trotzdem versichert," fügte Julia Berchtenbreiter hinzu.