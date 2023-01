Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft

1 Ein Mann aus dem Enzkreis soll sich an Kindern vergangen haben. Foto: imago/imago stock&people

Ein 21-Jähriger aus dem Enzkreis steht unter Verdacht, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Der Mann war als Trainer aktiv und sitzt nun in Untersuchungshaft.















Ein Mann aus dem Enzkreis soll mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Der 21-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wurde der Verdächtige an seiner Wohnadresse festgenommen.

Ob die mutmaßlichen Missbrauchsfälle in Zusammenhang mit der Trainertätigkeit des Mannes stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte er am Mittwoch nicht.

Der Beschuldigte soll Ende 2019 ein damals 11 Jahre altes Kind missbraucht haben - das wurde über das mutmaßliche Opfer Ende des vergangenen Jahres bekannt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige unter anderem auch noch ein neunjähriges Kind sexuell missbraucht haben soll.