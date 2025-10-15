Im Eiscafé Zampolli: Villinger Winterladen bleibt erhalten – Heimathafen übernimmt

Seit bald 30 Jahren gehörte der Winterladen zur festen Institution in der Villinger Innenstadt. Im vergangenen Jahr verkündete Brigitte Strohm das Aus. Doch es geht nun weiter.
Die Freude ist Brigitte Strohm deutlich anzumerken. Denn ihr Winterladen, der sicherlich als erster Villinger Pop-up-Store überhaupt an den Markt ging, wird weiterhin ein besonderes Angebot zur (Vor-)Weihnachtszeit in der historischen Innenstadt bieten. Das Eiscafé Zampolli in der Rietstraße verwandelt sich dieses Jahr abermals in eine besondere Anlaufstelle für Geschenkideen, Deko und künftig auch antike Möbelstücke.