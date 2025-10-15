Im Eiscafé Zampolli: Villinger Winterladen bleibt erhalten – Heimathafen übernimmt

Seit bald 30 Jahren gehörte der Winterladen zur festen Institution in der Villinger Innenstadt. Im vergangenen Jahr verkündete Brigitte Strohm das Aus. Doch es geht nun weiter.

Die Freude ist Brigitte Strohm deutlich anzumerken. Denn ihr Winterladen, der sicherlich als erster Villinger Pop-up-Store überhaupt an den Markt ging, wird weiterhin ein besonderes Angebot zur (Vor-)Weihnachtszeit in der historischen Innenstadt bieten. Das Eiscafé Zampolli in der Rietstraße verwandelt sich dieses Jahr abermals in eine besondere Anlaufstelle für Geschenkideen, Deko und künftig auch antike Möbelstücke.

„Es ist ein schönes Gefühl, dass es weitergeht – denn ich liebe meine Kundschaft“, sagt Strohm, die mit ihrem Mann – dem Keramikermeister Jürgen Strohm – über viele Jahre die Winterpause des Eiscafés überbrückt hat. Im vergangenen Jahr entschloss sie sich dazu, den Winterladen letztmalig zu öffnen. In die Entscheidung floss auch der Tod des Niedereschacher Schreiners Hans Lierheimer ein. Dieser hatte das Sortiment des Winterladens mit Möbel-Antiquitäten bereichert und so für eine einzigartige Zusammenarbeit gesorgt.

Dass der Winterladen in der Villinger Innenstadt doch noch eine Zukunft hat, ist dem Heimathafen um Simone Mader und Petra Müller zu verdanken. Zwei Läden in der Rietstraße und in der Oberen Straße betreiben sie bereits – teils als Concept Store mit Bekleidung, teils mit Lifestyle- und Schwarzwald-Produkten.

„Als ich gehört habe, dass sie aufhören will, bin ich gleich zu ihr“, erklärt Mader. Die Idee, den Pop-up-Store zu übernehmen, sei bei Strohm sofort auf Wohlwollen gestoßen. „Wenn das so jemand Erfahrenes macht, läuft es sicher wie geschmiert“, so die ehemalige Betreiberin.

Langfristige Übernahme geplant

Mader und Müller sind nun glücklich darüber, dass die Villinger Tradition ein neues Kapitel erhält. Der Laden gehöre zur Vorweihnachtszeit in der Innenstadt „wie Glühwein und Lichterglanz“. „Anfang des Jahres haben wir uns deshalb entschieden, die Tradition fortzusetzen“, erklärt Müller. Und dies soll auch langfristig so bleiben. Angedacht ist, dort weiterhin eine besondere Auswahl an Geschenkideen, Weihnachtsschmuck, Kerzen, Karten, Servietten, Seifen und vielen weiteren winterlichen Kleinigkeiten anzubieten. „Also alles, was die Adventszeit und das Schenken noch schöner machen“, so Mader und Müller.

Besonders freut sie, dass auch antike Möbelstücke angeboten werden können. So wird das von Sohn Moritz Albrecht weitergeführte Unternehmen von Hans Lierheimer zwar eine kleinere, aber doch besondere Auswahl an Antiquitäten ausstellen, die zum Verkauf stehen. Und um eine weitere Tradition fortzusetzen, wird auch Brigitte Strohm weiterhin Teil des Teams im Winterladen sein. Immer freitags freut sie sich darauf, dort beim Verkauf zu unterstützen und ihre treuen Stammkunden wiederzusehen.

Spendenaktion wird unterstützt

Darüber ist auch Mader glücklich: „Es ist toll, dass wir auf ihre Erfahrung zurückgreifen können – sowohl was den Aufbau als auch was die Bestellungen betrifft.“ Zudem hat sich die ehemalige Betreiberin bereit erklärt, ihre maßgefertigten Aufbauten, um das Eiscafé in den Winterladen zu verwandeln, zur Verfügung zu stellen.

An dieser Stelle wird die Geschäftsübergabe besonders rund. Denn der Heimathafen hat sich bereit erklärt, als Gegenleistung die Spendenaktion von Strohm zu unterstützen. Im Gegenzug zu den Einpackwünschen wurde ihr Spendenschwein auf der Theke im vergangenen Jahr wie gewohnt reichlich gefüllt. Simone Mader und Petra Müller stockten überaus großzügig auf – 500 Euro stehen nun als Spende zur Verfügung.

Auch Cesare Gianotti freut sich

Und dieses Geld kommt Cesare Gianotti zugute. Er betreibt nicht nur das Eiscafé Zampolli, sondern ist darüber hinaus auch Vorstand des Vereins „Kinderträume“. Dieser unterstützt hilfsbedürftige Kinder in Brasilien. Gianotti freut sich gleichermaßen über die hilfreiche Spende und die Fortführung des Winterladens. „Es haben schon wieder viele Leute danach gefragt, und ich konnte sagen, dass es weitergeht“, so der Eiscafé-Betreiber.

Der Winterladen in der Rietstraße 33

Zeitraum

17. November bis 3. Januar

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 10.30 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr