Im Einsatz für Seelbacher Vereine: Zwei eifrige Antreiber erhalten die Landesehrennadel

„Das Ehrenamt gilt auch als Rückgrat unserer Gesellschaft und trägt zu stabilen Strukturen innerhalb unserer Gesellschaft bei“, schreibt die Gemeinde Seelbach in der Würdigungen der beiden Geehrten. Respekt und Anerkennung gelte daher allen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Gesellschaft bereichern. Im Rahmen einer Feierstunde wurde die Ehrennadel des Landes BadenWürttemberg an Julius Stulz, Vorsitzender des Radfahrvereins Lützelhardt Seelbach und Christian Faisst, Vorsitzender des Badmintonclubs Seelbach überreicht.

Julius Stulz durfte für die zahlreichen Jahre seines ehrenamtlichen Engagements für den Radfahrverein die Ehrung aus den Händen von Bürgermeister Thomas Schäfer entgegennehmen. Bereits 1975 ist Stulz Mitglied. Seit 2002 hat er die Verantwortlichkeit für den Verein übernommen. Zu diesem Zeitpunkt stand der Verein kurz vor der Auflösung und es brauchte dringend neue Ideen und Impulse um den Verein zu retten und mit neuen Perspektiven in die Zukunft zu führen, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Für Stulz begann eine Zeit der intensiven Mitgliederwerbung, was ihm auch gelang. Dank seiner Umsichtigkeit erkannte er den beginnenden Trend im Radsport und gründete 1994 die Mountainbike-Gruppe. Von 1994 bis im Jahr 2000 war Herr Stulz aktiver Teilnehmer an dem vom Verein ausgerichteten Mountainbike-Rennen „Am Grassert“.

Lesen Sie auch

Durch seine akribische und fleißige Vereinsarbeit konnten schon bald steigende Mitgliederzahlen verzeichnet werden. Stulz war unermüdlich auf der Suche nach neuen Ideen. So entstanden auch der jährlich stattfindende Fahrradmarkt und weitere Vereinsgruppen wie die aktive Mountainbike-Gruppe, die allgemeine Mountainbike-Gruppe mit geführten Ausfahrten, die Kinder- und Jugendgruppe sowie die Seniorengruppe.

Engagement ist keine Selbstverständlichkeit

In den zahlreichen Jahren des Ehrenamtes habe Stulz mit seinem großen persönlichen Einsatz die Geschicke des Vereins gelenkt. In einer Zeit, in der immer weniger Menschen bereit sind, sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl zu engagieren, sei das keine Selbstverständlichkeit, lobt die Gemeinde. Stulz opfere einen Großteil seiner Freizeit, um sich den unterschiedlichsten Interessen und Aufgabenstellungen seiner Vereinsarbeit zu widmen.

Die Ehrung für Christian Faisst wurde durch Wittelbachs Ortsvorsteher Werner Göhrig vorgenommen. Dieser hielt auch die Laudatio auf die besonderen ehrenamtlichen Verdienste von Faisst in seiner Vereinsarbeit für den Badmintonclub Seelbach. Faisst ist Gründungsmitglied des Vereins und bekleidete in den Jahren 1993 bis 2007 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Seit 2007 ist er mit der Gesamtverantwortung und Leitung des Vereins betraut.

Faisst nahm von 1993 bis 2012 selbst am aktiven Spielbetrieb teil und ist als Kinder- und Jugendtrainer seit 2005 mit der Nachwuchsarbeit verbunden. Dort verbringe er einen Großteil seiner Freizeit, denn die Kinder- und Jugendarbeit habe für ihn einen besonders hohen Stellenwert, so die Gemeinde. Faisst sei ein unermüdlicher Initiator und Koordinator für die Ausrichtung diverser Jugendturniere. Er sei ein motivierter und engagierter Vereinsvorstand, der kontinuierlich an neuen Ideen arbeite um den Verein lukrativ zu halten und voranzubringen. Ein wohl bekanntes Beispiel ist das seit dem Jahr 2012 stattfindende Turnier für Hobbyspieler, die „Schuttertal-Open“.

Faisst repräsentier den Verein auch in der Vereinsgemeinschaft als verlässlicher und helfender Partner. Auch der gesellige Teil dürfe nicht fehlen. Dafür sorgt das jährlich stattfindende Sommerfest des Clubs.

Er sei ein unermüdlicher Antreiber des Vereins, lobt die Gemeinde. Einen Großteil seiner freien Zeit investier er in die Vereinsarbeit, um sich mit Ausdauer und eifriger Beharrlichkeit den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen zu widmen. Mit außerordentlich hohem persönlichem Einsatz lenke er die Geschicke und werde als verlässlicher und vertrauenswürdiger Mensch sehr geschätzt.

Die Landesehrennadel

Die Ehrennadel wird Bürgern verliehen, die sich durch mindestens 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. Unterschrieben wird die Auszeichnung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Beiden Geehrten wurden durch Bürgermeister Schäfer und Ortsvorsteher Göhrig die Glückwünsche der Gemeinde übermittelt.