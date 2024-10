Im Einsatz bei der DLRG: „Der Ernstfall ist eine ganz andere Hausnummer“

Eine Feuertaufe hat Finn Bilger gleich in seinem ersten Jahr als Rettungsschwimmer der DLRG am Stausee Oberdigisheim erlebt. Nun, da die Saison vorbei ist, blickt er zurück, berichtet vom Teamgeist in der DLRG und von der Erfüllung, Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu helfen.