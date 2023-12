Nun ist offiziell, was das Landratsamt Zollernalbkreis bereits angedeutet hatte: Es richtet zur Unterbringung von Flüchtlingen in der früheren Gaststätte Grüne Au in der Ebinger Weststadt eine weitere vorübergehende Unterkunft ein. Der Mietvertrag für das Gebäude wurde nun unterzeichnet.

Voraussichtlich von Februar an sollen 40 bis 50 Menschen dort unterkommen, teilt die Behörde mit. Zur Herkunft der Personen sei aktuell keine Aussage möglich; die Belegung hängt von den Zuweisungen durch das Regierungspräsidium Karlsruhe ab. Die Nutzung des Gebäudes ist für drei Jahre vorgesehen.

Ein Sicherheitskonzept wird erarbeitet

Vor dem Bezug der Immobilie, die seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt wird, seien Instandsetzungs- und Umbauarbeiten nötig, so das Landratsamt. Angesichts der befristeten Nutzung werde nur erledigt, was notwendig sei. Die Caritas betreue die Geflüchteten vor Ort, und das Landratsamt erarbeite in enger Abstimmung mit der Stadt Albstadt ein Sicherheitskonzept.

Der Zollernalbkreis ist als untere Aufnahmebehörde gesetzlich verpflichtet, zugewiesene Menschen aus den Landeserstaufnahmen vorläufig unterzubringen, bis deren Aufenthaltsstatus geklärt ist. Aktuell nutzt der Landkreis 24 Immobilien für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten, weitere Objekte werden geprüft. Containerstandorte sind aktuell in Tailfingen auf dem Thalia-Parkplatz, in Burladingen nahe Trigema sowie , in Hechingen am Zentrum am Fürstengarten vorgesehen. Oberstes Ziel sei es, angesichts der hohen Flüchtlingszahlen, die Landkreise und Kommunen aufs Äußerste forderten, die Zweckentfremdung von Hallen zu vermeiden.