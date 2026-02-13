Im „Dschungel“ der Fördermittel: Der Umbau zu Ganztagsschulen stellt Friesenheim vor finanzielle Hürden

Der Umbau der Friesenheimer Grundschulen wird teuer. Staatliches Geld zu beantragen ist aber kompliziert, wie es im Gemeinderat deutlich wurde.
Die Erweiterung der fünf Friesenheimer Grundschulen ist eine komplexe Angelegenheit. Aktuell sind geschätzte Kosten in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro auf die kommenden sechs Jahre kalkuliert. Rechnungsamtsleiter Joachim Wagner erklärte am Montagabend bei der Sitzung des Gemeinderats: „Ich rechne mit deutlich höheren Kosten für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Schulen.“