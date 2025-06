Landrat Günther-Martin Pauli, Personalamtsleiterin Cornelia Staab und Personalratsvorstandsmitglied Sarah Hettich sowie die Dezernats- und Amtsleitungen ehrten die Kollegen und sprachen ihnen im Sitzungssaal Dank aus.

Drei Mitarbeitende wurden in den Ruhestand verabschiedet. Sabine Eckert war 34 Jahre lang für die Landkreisverwaltung in der Kämmerei sowie für das Zollernalb- Klinikum in der Buchhaltung engagiert.

Lesen Sie auch

Nach fast 50 Jahren sagt mit Konrad Hafner ein Straßenmeister-Original dem Arbeitsleben Adieu. Zuletzt leitete er seit 2005 die Straßenmeisterei Balingen.

Und als ein „Aushängeschild“ des Landwirtschaftsamts galt Luise Lohrmann. Als doppelte Frau vom Fach – Ausbildung zur Landwirtin und Studium der Landwirtschaft – war sie, betonte die stellvertretende Amtsleiterin Sabrina Roth, bei den Betrieben anerkannt und geschätzt.

Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst wurden geehrt: Martin Alber (Amt für Straßenbau), Jochen Knaisch (Hauptamt), Michaela Schneider (Jugendamt), Siegfried Jetter (Amt für Vermessung und Flurneuordnung) sowie Horst Schneider (Gesundheitsamt).