1 Ralf Ulbrich strebt eine dritte Amtszeit an. Foto: Gemeinde

Die Amtszeit von Bürgermeister Ralf Ulbrich endet bald.









Link kopiert



Am 1. Dezember wird in Deißlingen gewählt. Ralf Ulbrich strebt nach reiflicher Überlegung eine dritte Amtszeit an. Daher musste in der jüngsten Sitzung die Besetzung des Gemeindewahlausschusses festgelegt werden.