Im Derby geht’s um viel: Der SC Freiburg will gegen den VfB Stuttgart eine Reaktion zeigen

Das Derby Freiburg gegen Stuttgart ist für den VfB-Coach der „Startschuss“ nach dem Ende des Transferfensters. Für den Sport-Club geht es darum, eine Reaktion zu zeigen.
Bevor es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Landesduell gegen den VfB Stuttgart geht, stand beim SC Freiburg erst einmal Aufarbeitung an. Denn bei der 1:4-Niederlage in Köln lief wenig zusammen, entsprechend deutlich äußerten sich danach Trainer und Spieler. „Wir haben uns die Zeit genommen, uns ehrlich auszutauschen“, berichtet Trainer Julian Schuster nun vor dem Heimspiel gegen Stuttgart.