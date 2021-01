Im Corona-Jahr So läuft die Fasnet in Zimmern ob Rottweil ab

So soll es sich zugetragen haben, dass Narrenmeister Rühle aus unerfindlichen Gründen seinen Zylinder verlegt hatte. Dies fiel allerdings erst wenige Tage vor dem Einsatz auf. Und so setzte er sich ans Internet und orderte schnell einen neuen. Aber so schnell ging’s dann auch nicht. Obwohl das gute Stück längst hätte im Hause Rühle eintreffen sollen, blieb es verschollen. Kurzerhand lieh der Narrenmeister dann einen Zylinder von Günter Kopf "Kopfe" aus, der offenbar aus Sicherheitsgründen gleich mehrere im Haus hatte. Tage nach Dreikönig tauchte der bestellte Zylinder dann doch noch auf.

Der Zusteller hatte das Päckchen hinters Haus gelegt. Als die Familie Rühle es fand, war es zu spät. Päckle und Inhalt waren völlig durchweicht und landeten geradewegs im Müll. Seither hütet Daniel Rühle seinen neuen, teuer erstandenen, Zylinder wie seinen Augapfel.

Im Jahr 2016 war ein Filmteam des SWR auf die Zimmerner Abstauber aufmerksam geworden und drehte einen Beitrag. Hierbei kamen der Narrenmeister und sein "Pasistent", Assistent Pasi Teufel, ganz groß raus und sorgten dafür, dass unter dem Titel "Häse werden abgestaubt" Zimmerns Brauch in aller Welt über Youtube angeschaut werden kann. Heuer in memoriam eine gute Alternative zum Live-Abstauben.

Fasnet innerhalb der Familie feiern

Denn eines sei auch in einem Jahr ohne Fasnet wichtig, so der Narrenmeister: "Bringt die Fasnet in die Kinderzimmer. Schaut mit euren Kindern den Film an, oder Narrenbücher und lasst den Narrenmarsch laufen". Man könne Fasnet ja auch innerhalb der Familie in den eigenen vier Wänden feiern, sagt er. Möglichkeiten gebe es ja hier viele, auch ohne Freunde und Bekannte.

Üblicherweise ist der "Hilfstrupp" der Zunft am Fasnetssamstag immer im Ort unterwegs und beglückt die Senioren über 80 Jahre mit einer Flasche Wein. "Das werden wir auch machen. Wir werden die Flasche coronaconform aber lediglich vor die Häuser stellen", informiert Rühle. Bürgerball, Hauptversammlung, Schmotziger Ortsgewaltübergabe, Narrensprünge und Co. sind abgesagt.

Narrenkarten indes gibt es dennoch. 50 Prozent der Einnahmen werden an einen guten Zweck gespendet, informieren Günter Kopf und Daniel Rühle. So wird zum einen die Kinderkrebsnachsorge-Klinik in Tannheim unterstützt, zum anderen die Zimmerner Schule, die auf der Schulwiese zwei feste Tore installieren möchte. "Wir möchten auf jeden Fall etwas Gutes tun", so der Narrenmeister. Die Narrenkarten sind ab dem Dreikönigstag – auch kontaktlos – bei den Ausschussmitgliedern und der Zimmerner Filiale der Kreissparkasse zu erwerben.