Foto: Just

Es war knapp – „gereicht“ hat es dennoch: Im Calwer Krankenhaus ist am späten Abend des 29. Februars ein Schaltjahr-Baby geboren worden.

Hannes Just heißt der neue kleine Erdenbürger. Mit einem Gewicht von 3260 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern kam er um 23.48 Uhr mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Weil er im Bauch ungünstig lag, war das schließlich nötig geworden.

„Es ist etwas Besonderes“

Die Eltern Armin und Nicole Just sind überglücklich – auch, dass es der 29. Februar wurde. „Es ist etwas Besonderes“, erzählte der stolze Papa im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir freuen uns, dass es so gelaufen ist.“

Auch für den selten Fest-Termin gibt es bereits eine Lösung: Gefeiert wird in nicht-Schaltjahren einfach am 1. März. Und: „Wenn er alle vier Jahre Geburtstag hat, feiern wir halt zwei Mal“, sagt Armin Just lachend.