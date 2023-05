1 Hannes Dold (Mitte) mitten im Geschehen mit dem Kölner Cheftrainer Steffen Baumgart. Foto: 1. FC Köln

Hannes Dold arbeitet seit einigen Jahren beim 1. FC Köln. Im Trainerteam um Steffen Baumgart erfüllt der 30-Jährige aus Schonach eminent wichtige Aufgaben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Juli 2014, wenige Tage nach dem Triumph der Nationalmannschaft im WM-Finale von Rio de Janeiro, treffen sich Bundestrainer Joachim Löw und sein Assistent Hansi Flick in Köln mit ein paar Studenten der Deutschen Sporthochschule. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Universität und dem DFB waren einige Sportstudenten zu Spielanalysten ausgebildet worden, die dann wiederum Löw und seinem Trainerstab in den vergangenen Wochen für das Turnier in Brasilien zuarbeiteten. Einer dieser Studenten, die nun Löw, Flick – und dem WM-Pokal – gegenüberstehen, ist der in Villingen-Schwenningen geborene Hannes Dold.