Im Bürgersaal: Martini-Ausstellung zeigt historische Momente aus 50 Jahre Ettenheim

Anlässlich des Ettenheimer Martinimarkts wird eine Ausstellung im Bürgersaal gezeigt. Eine Woche lang sind dort Bilder zu sehen, die an die Eingemeindung erinnern.
Die Stadt Ettenheim zeigt sich bei der Martini-Ausstellung anlässlich des Zusammenwachsens der Kernstadt mit ihren Ortsteilen in 50 Jahren im Hochglanzformat. Auf der westlichen Seite des Bürgersaals präsentieren sich die einzelnen Ortschaften mit großformatigen Luftaufnahmen, verbalen Sichtweisen der Ortsvorsteherinnen und des Stabhalters, einzelner Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Wohnort sowie auf der Rückseite mit Meilensteinen ihrer Entwicklung seit der Eingemeindung vor 50 Jahren.