Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Samstag in Burladingen eskaliert. Weil ein 61-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Tierabwehrgerät angriff, wird nun gegen ihn ermittelt.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Burladingen gegen einen 61 Jahre alten Mann, der am Samstagnachmittag in Burladingen einen 57-Jährigen angegriffen und verletzt haben soll.

Wie es im Polizeibericht heißt, kam es gegen 15 Uhr im Bikepark in der Straße Auf Tellen zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Der vor dem Fahrzeug des 61-Jährigen stehende 57-Jährige schlug oder griff den Angaben zufolge im Verlauf des Streitgesprächs in Richtung des Fahrzeuginneren, weshalb der 61-Jährige mit einer Pfefferpistole in Richtung des Mannes schoss und diesen dadurch leicht am Arm verletzte.

Pfefferpistole wird eigentlich zur Tierabwehr eingesetzt

Der Beschuldigte flüchtete daraufhin, stellte sich jedoch eine halbe Stunde später beim Polizeirevier Hechingen. Dort übergab er auch die Pfefferpistole, die eigentlich zur Tierabwehr gedacht ist.

Eine ärztliche Behandlung des 57-Jährigen vor Ort war nicht erforderlich. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.