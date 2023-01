1 Eine riesige Kopie der Rottweiler Narrentafel wird im Besen "Schwarzes Lamm" in der Metzgergasse gezeigt. Foto: Seitz/Schwarzes Lamm

Sie ist eine der ältesten fotografischen Fastnachtszeugnisse überhaupt: die Rottweiler Narrentafel. Jetzt zieht eine große Kopie die Blicke auf sich und zeigt auch kleine Details.















Rottweil - Die berühmte Rottweiler Narrentafel ist als riesige Kopie wieder im Schaufenster des Fasnetsbesens "Schwarzes Lamm" in der Metzgergasse 7 zu sehen.

Viele Details zu sehen

Das Lamm-Team hat das historische Bild von 1871 auf eine große Plane aufgezogen, so dass viele sonst kaum erkennbare Details nun genauer in Augenschein genommen werden können – und das rund um die Uhr, denn nach Einbruch der Dunkelheit ist die Narrentafel beleuchtet, wird mitgeteilt. Abgebaut wird die Fotowand dann am Schmotzigen. Dann öffnet der Besen wie vor Corona für die ganze Fasnet.