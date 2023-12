1 Die Polizei brachte den renitenten Ladendieb auf das Lahrer Polizeirevier. Foto: Maier

Nur zwei Tage nach der Tat wurde einem Ladendieb der Prozess gemacht. Er hatte am Mittwoch zwei Angestellte eines Lebensmittelgeschäfts in Lahr verletzt, die ihn am Verlassen des Ladens hindern wollten. Am Freitag stand er schon vor dem Offenburger Amtsgericht.









Der 37-Jährige soll am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Tiergartenstraße zwei Bierdosen in seine Hosentaschen gesteckt haben, ohne sie zu bezahlen. Beim Hinausgehen wurde er von Mitarbeitern darauf angesprochen.