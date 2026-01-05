Im Berghauptener Pappelwaldsee: Dutzende Schwimmer sammeln Geld für ein Hausacher „Bärenkind“

Zahlreiche Schwimmer wagten sich in Berghaupten ins Wasser des Pappelwaldsees. Mit der Benefiz-Aktion wird das Hausacher „Bärenkind“ Ben Armbruster unterstützt.
Wo sich im Sommer die Badegäste tummeln, herrscht Winterruhe – normalerweise. Kurz vor den Festtagen wagten sich am Berghauptener Pappelwaldsee zahlreiche Unerschrockene ins eiskalte Nass. Die Aktion stand unter einem guten Zweck: Für das Hausacher „Bärenkind“ Ben Armbruster wurden so Spenden gesammelt. Ben leidet am Allan-Herndon-Dudley-Syndrom, eine seltene genetische Erkrankung. Die betroffenen Kinder sind dauerhaft auf Pflege und Therapien angewiesen.