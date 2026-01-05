Im Berghauptener Pappelwaldsee: Dutzende Schwimmer sammeln Geld für ein Hausacher „Bärenkind“

Wo sich im Sommer die Badegäste tummeln, herrscht Winterruhe – normalerweise. Kurz vor den Festtagen wagten sich am Berghauptener Pappelwaldsee zahlreiche Unerschrockene ins eiskalte Nass. Die Aktion stand unter einem guten Zweck: Für das Hausacher „Bärenkind“ Ben Armbruster wurden so Spenden gesammelt. Ben leidet am Allan-Herndon-Dudley-Syndrom, eine seltene genetische Erkrankung. Die betroffenen Kinder sind dauerhaft auf Pflege und Therapien angewiesen.

Mit Spenden und einem Losverkauf für eine Tombola wurde in Berghaupten für den jungen Hausacher gesammelt. „Es kam eine Spendensumme von 3014 Euro zusammen“, berichtet Organisator Nico Halter. „Ein voller Erfolg“, so das Fazit von Halter zu dem Benefiz-Eisbaden. Neben den 60 Schwimmern zog das Spektakel auch zahlreiche Schaulustige an.

So waren es rund 200 Menschen, die zum vom Nebelschwaden umgebenen Pappelwaldsee kamen. Nach einer Begrüßung ging es dann ins Wasser. Vier bis fünf Grad kalt war der See. „Für viele war es völlig neu, aber einige haben auch schon etwas Erfahrung im Eisbaden gehabt“. Lange hielten es aber niemand im See aus. „Einige ein paar Sekunden, andere zwei, drei Minuten oder länger“, berichtet Harter.

Die Aktion wird auch dieses Jahr wieder stattfinden

Um sich nach dem Baden aufzuwärmen, wurde die Hütte des ansässigen Angelvereins schon morgens aufgewärmt. Zudem gab es im Freien Grillschalen mit Feuer. Die Bewirtung lief auf Spendenbasis. Auch Unternehmen und Vereine hatten sich engagiert. „Es war eine tolle Gemeinschaft und super Stimmung“, freut sich Harter. Und wer das Eisbaden am Pappelwaldsee verpasst hat, darf sich freuen. Die Benefiz-Aktion wird es auch in diesem Jahr wieder am 20. Dezember geben, verrät Organisator Harter.