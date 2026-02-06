Im Austausch mit Landwirten: Finanzsituation setzt dem Feldwegebau in Niedereschach Grenzen

Martin Ragg traf sich zum Austausch mit den Niedereschachern Landwirten. Beim Feldwegenetz stehe die Gemeinde gut da, an einen Ausbau sei aktuell jedoch nicht zu denken.
Breit gestreut waren am Donnerstagabend die Themen beim Landwirtegespräch von Bürgermeister Martin Ragg im Cafe-Restaurant „Bantle“. Die Themen reichten von der Feldwegeunterhaltung und dem vom Bürgermeister und den Landwirten als dringend angesehenen Bürokratieabbau, der Rehkitzrettung, einem verständnisvolleren Miteinander zwischen Veterinäramt und Landwirten sowie Pachtfragen und Heckenpflegemaßnahmen entlang von Bächen bis hin zur geplanten Biotopverbundplanung.