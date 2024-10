Auffälliges Fahrzeug für Messungen in Freudenstadt im Einsatz

1 Verwechslungsgefahr: Das Spezial-Fahrzeug der Firma Berkenbusch mit seinem Messaufbau kann leicht für ein Google-Street-View-Auto gehalten werden. Foto: Firma Berkenbusch

Ein weißes Auto mit einem Messaufbau ist demnächst im Auftrag der Stadtwerke in Freudenstadt und den Stadtteilen unterwegs.









Im Auftrag der Stadtwerke Freudenstadt wird in den nächsten Wochen ein außergewöhnlich anmutendes Messfahrzeug im Gasversorgungsgebiet der Stadt Freudenstadt und in den Stadtteilen unterwegs sein. Darüber informieren die Stadtwerke in einer Mitteilung.