Im Alter von 86 Jahren: Neurieds Altbürgermeister Hermann Mild ist gestorben

Die Gemeinde Neuried trauert um ihren Altbürgermeister und Ehrenbürger Hermann Mild, der am Sonntag, 14. Januar, im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Mild wuchs in einem landwirtschaftlichen Elternhaus auf. Nach der Schule 1951 arbeitete er in der Landwirtschaft der Eltern, die er übernehmen sollte. Er begann dann aber eine Banklehre bei der Bezirkssparkasse Offenburg. Am 1. Januar 1960 wechselte er zur damals noch selbstständigen Gemeinde Altenheim, bei der er das Amt des Ratsschreibers übernahm.



Mild wurde im März 1973 bei der ersten Bürgermeisterwahl zum Rathauschef von Neuried gewählt. Sein Gegenkandidat Michael Heitz aus Müllen wurde später Bürgermeister von Elzach. Bei den Wahlen 1981 und 1989 hatte Mild jeweils keinen Gegenkandidaten und wurde mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Nach Ende der dritten Amtsperiode 1997 kandidierte er nach 24 Jahren an der Spitze der Gemeinde nicht mehr.

Über seine Haupttätigkeit hinaus begleitete Altbürgermeister Mild unzählige ehrenamtliche örtliche und überörtliche Funktionen. So gehörte Mild 28 Jahre dem Kreistag an: zunächst ab 1971 dem Kehler und später bis 1999 dem Kreistag des Ortenaukreises.



Am 1. Januar 2013 feierte Neuried seinen 40. Geburtstag. Mild sprach dort über den Zusammenschluss der vier selbstständigen Kommunen, der nicht ohne Geburtswehen vor sich ging. Mild war sich aber sicher, dass der Zusammenschluss damals der richtige Weg war. Auch die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde konnte Mild noch mitfeiern.



Vereinsleben der Gemeinde war Mild ein großes Anliegen



„Hermann Mild hat in seiner 24-jährigen Amtszeit für unsere Gemeinde Verdienste in historischem Ausmaß erworben“, würdigt ihn Tobias Uhrich in einem Post in den Sozialen Medien. Mit hunderten Projekten, Maßnahmen, Entscheidungen und Initiativen habe Mild die Gemeinde Neuried geprägt, die Weichen gestellt und die Grundlagen bereitet für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Neurieds in den vergangenen Jahrzehnten.



Untrennbar und dauerhaft werde der Zusammenschluss fünf eigenständiger Kommunen zur Gesamtgemeinde Neuried mit dem Namen Hermann Mild verbunden bleiben, so Uhrich weiter. In Anerkennung der großen Verdienste um das Zusammenwachsen der Ortsteile Altenheim, Dundenheim, Ichenheim, Müllen und Schutterzell zur Gesamtgemeinde Neuried sowie den Aufbau und die Entwicklung der Neurieder Vereine wurde dem ersten Bürgermeister Neurieds am 20. März 1998 die Ehrenbürgerwürde verliehen.



Als Förderer des Ehrenamtes war ihm stets das Vereinsleben in der Gemeinde ein Anliegen. Er war aktiver Handballer beim TuS Altenheim und später Schiedsrichter. Außerdem war er von 1960 an für zwölf Jahre Handballabteilungsleiter. Dem DRK-Ortsverein Neuried stand Mild von 1985 bis 2001 vor und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.



„Auch nach seiner aktiven Zeit ließ er sich es nicht nehmen, am öffentlichen Leben in Neuried teilzunehmen“, weiß Uhrich. Für die Arbeit von Mild und seinen persönlichen Einsatz sei ihm die Gemeinde Neuried zu großem Dank verpflichtet. „Er hinterlässt eine schmerzliche Lücke“, so Uhrich im Namen der Gemeinde.

„Wir werden unserem Altbürgermeister und Ehrenbürger Hermann Mild ein ehrendes Andenken bewahren und nehmen in Dankbarkeit und großer Achtung Abschied von ihm. Nicht nur der Politiker Hermann Mild bleibt uns auf immer im Herzen, sondern insbesondere der Mensch, der stets ein offenes Ohr hatte und auch in hohem Alter noch reges Interesse für Neuried und seine Bürgerinnen und Bürger zeigte“, so Uhrich weiter. Das Mitgefühl gilt seinen beiden Töchtern mit deren Familien sowie allen Angehörigen.

Trauerfeier am Freitag

Die Trauerfeier beginnt am Freitag, 19. Januar, um 14 Uhr in der Friedenskirche in Altenheim. Im Anschluss an die Beerdigung sind alle Trauergäste seitens der Gemeinde zu einem Empfang in die Herbert-Adam-Halle eingeladen. Parkplätze stehen ausreichend bei der Herbert-Adam-Halle zur Verfügung. Es ist ein Shuttle-Verkehr eingerichtet, der die Trauergäste zur Kirche und später vom Friedhof wieder zurück an die Herbert-Adam-Halle bringt. Ein Kondolenzbuch liegt noch bis zum 31. Januar im Altenheimer Rathaus aus.