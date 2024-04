1 Wolfgang Schüler war von 1988 bis 1990 für die Stuttgarter Kickers am Ball. Foto: Baumann

Wolfgang Schüler hat in den besten Zeiten der Stuttgarter Kickers bei den Blauen Spuren hinterlassen. Nun ist er im Alter von 66 Jahren verstorben.









Link kopiert



Wolfgang Schüler machte den Deckel drauf. Nach dem Führungstreffer durch Wolfgang Wolf war mit seinem Tor zum 2:0 der Sieg der Stuttgarter Kickers gegen den FC Bayern München perfekt. „Es war ein Tor zum Zunge schnalzen“, erinnert sich sein damaliger Mitspieler Ralf Vollmer an den Treffer am 13. Mai 1989 in der Fußball-Bundesliga.